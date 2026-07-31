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आरयू के वाणिज्य-व्यवसाय प्रबंधन विभाग के प्रभारी अध्यक्ष बने डॉ मुकुंद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची विश्वविद्यालय के कुलपति ने झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 के तहत व्यवसाय प्रबंधन विभाग में डॉ मुकुंद चंद्र मेहता को प्रभारी विभागाध्यक्ष नियुक्त किया। डॉ अमर कुमार चौधरी के रिटायर होने पर यह जिम्मेदारी सौंपी गई। नियुक्ति की अधिसूचना शुक्रवार को जारी की गई है जो तुरंत प्रभाव से लागू है।

आरयू के वाणिज्य-व्यवसाय प्रबंधन विभाग के प्रभारी अध्यक्ष बने डॉ मुकुंद

रांची, विशेष संवाददाता। रांची विश्वविद्यालय कुलपति ने झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 के प्रावधानों के तहत विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रबंधन विभाग में नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू करते हुए डॉ मुकुंद चंद्र मेहता को विभागाध्यक्ष (प्रभारी) नियुक्त किया है। इस संबंध में विश्वविद्यालय की ओर से अधिसूचना शुक्रवार को जारी की गई। विभाग अध्यक्ष डॉ अमर कुमार चौधरी के सेवानिवृत होने पर डॉक्टर मुकुंडचंद मेहता को यह जिम्मेदारी सौंप गई है। जारी अधिसूचना के अनुसार डॉ मुकुंद चंद्र मेहता, जो वर्तमान में वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रबंधन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, को विभागाध्यक्ष (प्रभारी) की जिम्मेदारी वित्तीय अधिकारों के साथ अगले आदेश तक सौंपी गई है।

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यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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