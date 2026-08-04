राणा प्रताप सिंह बने पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष
देवरिया में अखंड राजपूताना सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने राणा प्रताप सिंह को पूर्वांचल प्रदेश अध्यक्ष और शंकर दयाल सिंह को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। उपाध्यक्ष दुर्ग वंश और अन्य नेताओं ने नए पदाधिकारियों का स्वागत किया और संगठन को मजबूत बनाने की अपेक्षा की।
देवरिया। अखंड राजपूताना सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर राणा प्रताप सिंह को पूर्वांचल प्रदेश अध्यक्ष व शंकर दयाल सिंह को जिलाध्यक्ष बनाया गया है।इनके मनोनयन पर ठाकुर आरपी सिंह, उपाध्यक्ष दुर्ग वंश, प्रदेश प्रभारी विनय कुमार शाही व प्रदेश अध्यक्ष सिंह ने नव नियुक्त पदाधिकारियों से संगठन को मजबूत बनाने की अपेक्षा की है। इनके मनोनयन पर वरुणेंद्र सिंह वरुण, रत्नाकर सिंह, राकेश शाही, दिलीप सिंह, राहुल सिंह, ओमप्रकाश सिंह, नवीन शाही, शुभम सिंह, अनिल सिंह ने नव नियुक्त पदाधिकारियों का माला पहनाकर स्वागत किया।
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