विभाग के मुख्य अभियंता को भागलपुर का भी प्रभार
भागलपुर के लघु जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता सुनील कुमार को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उन्हें कार्यहित में आगे की जिम्मेदारी संभालने के लिए भागलपुर के मुख्य अभियंता के रूप में नियुक्त किया गया है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हुआ है और संबंधित सूचना जिला पदाधिकारी को दे दी गई है।
भागलपुर। लघु जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता सुनील कुमार को कार्यहित में अपने कार्यों और दायित्वों के अतिरिक्त अगले आदेश भागलपुर के मुख्य अभियन्ता पद का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। विभाग ने इस आशय की सूचना जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करा दिया है।
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