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आगनबाड़ी कार्यकत्री और सहायिकाओं को बनेगा आयुष्मान कार्ड

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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सकलडीहा, हिन्दुस्तान संवादआगनबाड़ी कार्यकत्री और सहायिकाओं को बनेगा आयुष्मान कार्डआगनबाड़ी कार्यकत्री और सहायिकाओं को बनेगा आयुष्मान कार्डआगनबाड़ी कार

आगनबाड़ी कार्यकत्री और सहायिकाओं को बनेगा आयुष्मान कार्ड

सकलडीहा, हिन्दुस्तान संवाद। बाल विकास परियोजना कार्यालय पर मंगलवार को नवनियुक्त आगनबाड़ी कार्यकत्री और सहायिकाओं की बैठक हुई। इस दौरान सभी आंगनबाड़ी कार्यकत्री और सहायिकाओं का आयुष्मान भारत के तहत पोर्टल पर कार्ड बनाये जाने के लिए ऑनलाइन किया गया। शासन की ओर से आगनबाड़ी कार्यकत्री और सहायिकाओं का आयुष्मान कार्ड बनाए जाने का निर्देश है। इस क्रम में करीब दो सौ से अधिक आगनबाड़ी कार्यकत्री और सौ से अधिक सहायिकाएं है। इन सभी का आयुष्मान कार्ड बनाया जाना है। इसक्रम में सभी आगनबाड़ी कार्यकत्री और सहायिकाओं को केन्द्र पर बुलाकर आधार कार्ड सहित परिवार के सदस्यों की सूची आयुष्मान पोर्टल पर दर्ज कराया गया।

इस योजना के तहत आगनबाड़ी कार्यकत्री सहित सहायिकाओं को पांच लाख की योजना का लाभ मिलेगा। सीडीपीओ विमलेश ने बताया कि शासन के दिशा निर्देश पर सभी आगनबाड़ी कार्यकत्री और सहायिकाओं को योजना के तहत आयुष्मान कार्ड पोर्टल पर लोड किया जा रहा है। जिससे उन्हें जरूरत पर योजना का लाभ उनके पूरे परिवार को मिल सके। इस मौके पर प्रधान पटल सहायक नूतन पटेल, नागेश यादव सहित अन्य मुख्य सेविका मौजूद रही।

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