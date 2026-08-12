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धनबाद से कोयंबटूर के बीच चलेगी नई अमृत भारत एक्सप्रेस

By Ravikant Jha
हिन्दुस्तान, धनबाद
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धनबाद और कोयंबटूर के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होगी। यह नन एसी ट्रेन आधुनिक सुविधाएं और कम किराए के साथ आएगी। सप्ताह में दोनों दिशाओं में चलाई जाएगी। यह ट्रेन दक्षिण भारत जाने वाले यात्रियों के लिए सहूलियत प्रदान करेगी।

धनबाद से कोयंबटूर के बीच चलेगी नई अमृत भारत एक्सप्रेस

धनबाद और कोयंबटूर के बीच जल्द ही नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होगी। रेलवे बोर्ड ने धनबाद डिवीजन के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस नन एसी ट्रेन में आम यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं और कम किराए में सफर की सुविधा मिलेगी। नई अमृत भारत एक्सप्रेस दोनों दिशाओं से सप्ताह में एक-एक दिन चलाई जाएगी। रेलवे ने इसी साल कतरास-रांची होते हुए धनबाद से कोयंबटूर होते हुए पोत्तनूर के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस चलाई थी। रेलवे बोर्ड ने चंद महीनों में धनबाद-गया होकर नई ट्रेन की सौगात दे दी। 22363 धनबाद-कोयंबटूर अमृत भारत एक्सप्रेस हर शनिवार को धनबाद से शाम 4.10 बजे खुलेगी और सोमवार को शाम 6.30 बजे कोयंबटूर पहुंचेगी। 22364 कोयंबटूर-धनबाद अमृत भारत एक्सप्रेस हर मंगलवार को सुबह 7.50 बजे कोयंबटूर से खुलेगी और गुरुवार को दोपहर एक बजे धनबाद पहुंचेगी।

गोमो होकर चलेगी, काटपाड़ी भी जाएगी

नई ट्रेन गोमो, पारसनाथ, हजारीबाग रोड, कोडरमा, गया, अनुग्रह नारायण रोड, डेहरी-ऑन-सोन, सासाराम, भभुआ रोड, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन (डीडीयू), मिर्जापुर, प्रयागराज छिवकी, सतना, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, पिपरिया, इटारसी, बैतूल, नागपुर, चंद्रपुर, बल्हारशाह, सिरपुर कागजनगर, मंचेरियाल, पेद्दापल्ली, वारंगल, महबूबाबाद, खम्मम, विजयवाड़ा, ओंगोल, नेल्लोर, गुंटूर, रेनिगुंटा, तिरुत्तानी, काटपाड़ी, जोलारपेट्टई, सलेम, इरोड और तिरुप्पुर होते हुए कोयंबटूर जाएगी।

मरीज और मजदूरों को होगा फायदा

ट्रेन के काटपाड़ी जाने से एलेप्पी एक्सप्रेस पर यात्रियों का दबाव कम होगा। धनबाद के साथ-साथ कोयलांचल के अन्य जिलों और संथाल परगना के प्रवासी मजदूरों को भी दक्षिण भारत जाने में काफी सहूलियत होगी। रेलवे बोर्ड ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि ट्रेन की शुरुआत जल्द से जल्द की जाए।

सांसद ने पीएम और रेल मंत्री का जताया आभार

सांसद ढुलू महतो ने बताया कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर धनबाद से नई ट्रेनें मांगी गई थीं। कोयंबटूर की ट्रेन से धनबाद और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को दक्षिण भारत जाने में सहूलियत होगी। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेल मंत्रालय के अधिकारियों के प्रति आभार जताया है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन कब चलेगी?
नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन हर शनिवार और मंगलवार को चलेगी।
Ravikant Jha

लेखक के बारे में

Ravikant Jha

शॉर्ट बायो : रविकांत झा पिछले 24 वर्षों से पत्रकारिता फील्ड में हूं। फिलहाल ‘हिन्दुस्तान’ धनबाद में चीफ रिपोर्टर की भूमिका में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा हूं।


परिचय एवं अनुभव
रविकांत झा झारखंड के मीडिया जगत के एक जानेमाने नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 24 वर्षों से अधिक समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के लिए क्राइम और रेलवे बिट पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अखबार के साथ-साथ डिजिटल मीडिया के लिए भी रविकांत रोचक व पठनीय कंटेंट देते रहते हैं। इनकी झारखंड की पत्रकारिता में गहरी पैठ है।


करियर का सफर
रविकांत झा ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2002 में दैनिक जागरण धनबाद से की थी। रविकांत वर्ष 2010 तक दैनिक जागरण धनबाद के साथ रहे। जागरण में वे शिक्षा, लाइफ स्टाइल एंड एंटरटेनमेंट के साथ रेलवे और धर्म-अध्यात्म व समाज जैसों विषयों को कवर करते थे। यह वह दौर था जब कागजों और पैक्स से पत्रकारिता कंप्यूटर और ई-मेल पर शिफ्ट हो रहा था। वर्ष 2010 में उन्होंने ‘हिन्दुस्तान’ धनबाद का दामन थामा। वर्ष 2010 में मीडिया जगत में न्यू मीडिया का अंकुरण हो चुका था। हिन्दुस्तान में रहते उन्होंने क्राइम और रेलवे जैसी बिट पर अपनी गहरी पहचान बनाई। न्यू मीडिया के साथ तालमेल बैठाते हुए वे प्रिंट के साथ-साथ ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के लिए भी बेहतर सामग्री दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
B.COM (एकाउंट्स) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। कंप्यूटर में भी डिग्री कोर्स किया है। पत्रकारिता में रहते कई कानूनी कार्यशाला में शामिल हो चुके हैं। पत्रकारिता की अचार संहिता की बारीकी समझ है। हिन्दुस्तान की ओर से आयोजित मोबाइल जर्नलिज्म (MoJo) की कार्यशाला में भी हिस्सा ले चुके हैं। धनबाद के साथ-साथ झारखंड के अपराध और अपराधियों के क्रोनोलॉजी से वे वाकिफ हैं।


विशेषज्ञता
क्राइम (सामान्य अपराध के साथ-साथ सीबीआई, ईडी, सीआईडी, रेल क्राइम व नक्सल गतिविधि)
रेलवे (रेलवे में ईस्टर्न जोन की हर छोटी-बड़ी गतिविधि)
पैनल डिस्कशन का पेशेवर तरीके से संचालन

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