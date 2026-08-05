देवघर से गुवाहाटी के बीच विमान सेवा शुरू

देवघर और गुवाहाटी के बीच मंगलवार से हवाई सेवा शुरू हुई। गुवाहाटी से पहली फ्लाइट के देवघर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस सेवा से यात्रा करने वाले भक्तों को सुविधा होगी, जो पहले रेल से यात्रा करते थे। अब महज 2 घंटे में आवागमन संभव होगा।

देवघर। देवघर और गुवाहाटी के बीच मंगलवार से हवाई सेवा शुरू हो गई है। मंगलवार को गुवाहाटी से पहली फ्लाइट के देवघर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर भव्य वाटर सैल्यूट से स्वागत किया गया। इस अवसर पर गुवाहाटी की पहली फ्लाईट से आने वाले यात्रियों का देवघर एयरपोर्ट पर फूलों व फूड पैकेट्स के साथ स्वागत किया गया। वहीं देवघर-गुवाहाटी मार्ग पर इंडिगो की नई उड़ान सेवा का शुभारंभ भी किया गया।

सेवा का शुभारंभ इस अवसर पर प्रथम रिपोर्टिंग यात्री के साथ केक काटकर नई कनेक्टिविटी का उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर इंडिगो देवघर के प्रबधंक प्रवीण कुमार सहित एयरपोर्ट अथॉरिटी से जुड़े अधिकारी, कर्मी के अलावा अन्य उपस्थित थे। उड़ान का आगमन समय पूर्वाह्न 11:20 बजे जबकि प्रस्थान समय 11:50 बजे रहेगा। फिलहाल सप्ताह में दो दिन मंगलवार और शुक्रवार को देवघर और गुवाहाटी के बीच विमान सेवा उपलब्ध रहेगी। जानकारी के अनुसार असम के गुवाहाटी से सुबह 9 बजकर 25 मिनट में फ्लाइट उड़ान भरेगी, जो 11 बजकर 20 में देवघर पहुंचेगी। वापसी में देवघर से 11 बजकर 50 मिनट पर प्रस्थान करेगी और दोपहर 1 बजकर 35 मिनट पर गुवाहाटी पहुंचेगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से मिली जानकारी के अनुसार तकरीबन 1 हजार किलोमीटर का यह सफर 2 घंटे में पूरा होगा। इंडिगो की ओर से यह सेवा शुरू की है। देवघर से गुवाहाटी का किराया 3649 रुपए है। हालांकि हवाई टिकट का किराया मांग के अनुसार बढ़ता-घटता है।

भक्तों के लिए सुविधा देवghar-गुवाहाटी के बीच हवाई सेवा शुरू होने से नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले बाबा वैद्यनाथ के भक्तों के अलावा श्रीश्री ठाकुर अनुकुलचंद्र ठाकुर के अनुयायियों को भी काफी सहूलियत होगी। वहीं बाबा वैद्यनाथ की नगरी सहित आसपास के उन श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा होगी जो मां कामाख्या और मां त्रिपुर सुंदरी का दर्शन करने की इच्छा रखते हैं। हवाई सेवा शुरू होने के पूर्व तक उन्हें रेल से यात्रा करनी पड़ती थी, जिसमें काफी समय लग जाता था। अब महज दो घंटे में आवागमन संभव हो सकेगा।

डॉ. निशिकांत दुबे, भाजपा सांसद