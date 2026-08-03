मेरठ : अब 13-14 को बनेगी मेरिट, प्रवेश 17 से 19 अगस्त तक
मेरठ। चौ. चरण सिंह विवि में सभी यूजी-पीजी पाठ्यक्रमों में पहली मेरिट 13-14 अगस्त को तैयार की जाएगी। कॉलेज और कैंपस 17 से 19 अगस्त तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी करेंगे। कांवड़ यात्रा के कारण प्रवेश की तिथियों में बदलाव किया गया है। छात्रों को उनके समर्थ लॉगइन में ऑफर लेटर या शुल्क जमा करने का लिंक मिलेगा।
मेरठ। चौ. चरण सिंह विवि कैंपस और संबद्ध कॉलेजों में बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएससी एजी, एमए, एमकॉम, एमएससी और एमएससी एजी सहित सभी यूजी-पीजी ट्रेडिशनल-प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में अब पहली मेरिट 13-14 अगस्त को तैयार की जाएगी। कॉलेज एवं कैंपस 17 से 19 अगस्त तक मेरिट में स्थान पाए छात्रों को ऑफर लेटर या शुल्क जमा करने का लिंक भेजकर प्रवेश करेंगे। विवि ने तीन दिन में तीन बार मेरिट जारी करने की तिथि से प्रवेश करने का कार्यक्रम बदला है। पहले चार अगस्त तक मेरिट तैयार करते हुए 12 से 14 अगस्त तक प्रवेश किए जाने थे। विवि के अनुसार कांवड़ यात्रा के चलते तीन अगस्त से 12 अगस्त तक कॉलेज एवं कैंपस बंद होने से प्रवेश की तिथियों में बदलाव करना पड़ा है।
प्रवेश प्रक्रिया में बदलाव
विवि ने शुक्रवार को ही पहली मेरिट और इससे प्रवेश प्रक्रिया की तिथियां जारी की थीं, लेकिन मात्र 12 घंटे में ही इसे संशोधित करते हुए शनिवार को फिर से कार्यक्रम जारी किया। इसके 24 घंटे बाद विवि ने रविवार को फिर से तीसरी बार संशोधित कार्यक्रम जारी किया। सीसीएसयू के अनुसार कैंपस एवं कॉलेज अब 13-14 अगस्त को पहली मेरिट तैयार करेंगे। 17 से 19 अगस्त तक इस मेरिट से प्रवेश प्रक्रिया पूरी करेंगे। कुल मिलाकर 12 अगस्त तक कैंपस एवं कॉलेजों में छुट्टी होने से कोई काम नहीं होगा।
छात्रों को निर्देश
विवि के अनुसार कॉलेज एवं विभाग पहली सूची बनाकर पोर्टल पर अपलोड ना करें बल्कि इसमें स्थान पाए अभ्यर्थियों को सीधे ऑफर लेटर या शुल्क जमा करने का कार्यक्रम भेजें। कॉलेज छात्रों को ऑफर लेटर भेजेंगे, जबकि कैंपस के विभाग शुल्क जमा करने का शेड्यूल जारी करेंगे। 16 अगस्त की देर रात अथवा 17 अगस्त की शाम तक छात्रों को उनके समर्थ लॉगइन में ऑफर लेटर या प्रवेश शुल्क जमा करने का लिंक मिलने की उम्मीद है। विवि ने छात्रों को समर्थ लॉगइन आईडी को निरंतर चेक करने के निर्देश दिए हैं।
विभिन्न पाठ्यक्रमों की मेरिट
इन पाठ्यक्रमों की मेरिट अभी नहीं
विवि के अनुसार बीपीईएस, एमपीईएस, बीएससी शारीरिक शिक्षा एवं स्पोर्ट्स, बीए-एलएलबी, बीकॉम-एलएलबी एवं एलएलबी पाठ्यक्रमों में अभी मेरिट जारी नहीं होगी। लॉ पाठ्यक्रमों में फिलहाल पंजीकरण चल रहे हैं।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंParul
शॉर्ट बॉयो:
पारुल पिछले लगभग 15 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान समाचार पत्र जो (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) का हिंदी दैनिक समाचार पत्र है, के मेरठ संस्करण में कार्यरत हैं। वह विशेष रूप से ज्योतिष, ग्रह चाल, महिला संगठन, महिला समिति और क्लब गतिविधियों से संबंधित समाचारों पर कार्य करती हैं। अपने लंबे अनुभव के दौरान उन्होंने पाठकों की रुचि और सामाजिक विषयों की गहरी समझ विकसित की है।
परिचय एवं अनुभव
पारुल भारतीय मीडिया जगत में एक अनुभवी पत्रकार के रूप में जानी जाती हैं। वर्ष 2010 से वह लगातार ज्योतिष और ग्रह चाल से जुड़े विषयों पर काम कर रही हैं। ग्रहों की चाल में बदलाव, ग्रह योग, सूर्यग्रहण और चंद्रग्रहण जैसे विषयों पर उनकी कई महत्वपूर्ण खबरें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी लेखन शैली सरल, तथ्यपरक और पाठकों की जिज्ञासा को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है।
करियर का सफर
पारुल ने अपने पत्रकारिता जीवन की शुरुआत वर्ष 2008 में डीएलए न्यूजपेपर से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। इसके बाद वर्ष 2011-2012 तक वह अमर उजाला समाचार पत्र से जुड़ी रहीं और यहां विभिन्न सामाजिक, प्राइमरी शिक्षा, महिला संगठन, महिला कॉलेज एवं ज्योतिष विषयों पर कार्य किया। वर्ष 2013 में उन्होंने हिन्दुस्तान समाचार पत्र से अपनी नई पारी शुरू की। यहां उन्हें ज्योतिष, ग्रह चाल और सामाजिक विषयों पर गहराई से कार्य करने का अवसर मिला और तब से वह लगातार इसी विषय क्षेत्र को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
पारुल ने वाणिज्य स्नातक (बीकॉम) की शिक्षा प्राप्त की है। इसके साथ ही उन्होंने हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिग्री (पीजी डिग्री) प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने समाजशास्त्र में परास्नातक (एमए) भी किया है। यह शैक्षणिक पृष्ठभूमि उन्हें भाषा, समाज और पत्रकारिता के विषयों को बेहतर ढंग से समझने में सहायता करती है।
विशेषज्ञता और दृष्टिकोण
ज्योतिष शास्त्र और ग्रहों की चाल से जुड़े विषयों पर पारुल की विशेष पकड़ है। उन्होंने सूर्यग्रहण, चंद्रग्रहण और महत्वपूर्ण ग्रह योग से संबंधित कई विश्लेषणात्मक समाचार प्रकाशित किए हैं। उनका मानना है कि पत्रकारिता की मूल शक्ति तथ्यपरकता, विश्वसनीयता और सटीक सूचना और वह भी सरल भाषा में निहित होती है।
लक्ष्य
पारुल का लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और उपयोगी जानकारी पहुंचाना है ताकि वे समाज और समसामयिक विषयों को बेहतर ढंग से समझ सकें।