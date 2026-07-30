Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नए अपर पुलिस महानिदेशक ने कार्यभार ग्रहण किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
Follow us on Google News
share

वाराणसी जोन के नए एडीजी नवीन अरोरा ने बुधवार को कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने कांवर यात्रा, चेहल्लुम, और बारावफात को सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने पर जोर दिया। गो-तस्करी और साइबर अपराधों के खिलाफ जीरो टालरेंस की नीति अपनाने का निर्देश दिया। पूर्व एडीजी पीयूष मोर्डिया के सम्मान में विदाई समारोह आयोजित किया गया।

नए अपर पुलिस महानिदेशक ने कार्यभार ग्रहण किया

वाराणसी। वाराणसी जोन के नए एडीजी नवीन अरोरा ने बुधवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने अपने मातहतों के साथ बैठक की। शासन की प्राथमिकताओं से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने कांवर यात्रा, चेहल्लुम, बारावफात को सकुशल संपन्न कराने पर जोर दिया। एडीजी ने गो-तस्करी, साइबर आदि अपराधों और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टालरेंस, जनसुनवाई को प्राथमिकता देने, महिलाओं की सुरक्षा एवं आमजन के साथ पेशनरों की भी समस्याओं के त्वरित निस्तारण का निर्देश दिया। वहीं, निवर्तमान एडीजी और प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर पीयूष मोर्डिया के सम्मान में विदाई समारोह हुआ। इस दौरान वाराणसी जोन एवं रेंज के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने मोर्डिया के कार्यकाल की उपलब्धियों को याद करते हुए उन्हें विदाई दी।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Varanasi Varanasi Latest News Varanasi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।