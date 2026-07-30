नए अपर पुलिस महानिदेशक ने कार्यभार ग्रहण किया
वाराणसी जोन के नए एडीजी नवीन अरोरा ने बुधवार को कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने कांवर यात्रा, चेहल्लुम, और बारावफात को सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने पर जोर दिया। गो-तस्करी और साइबर अपराधों के खिलाफ जीरो टालरेंस की नीति अपनाने का निर्देश दिया। पूर्व एडीजी पीयूष मोर्डिया के सम्मान में विदाई समारोह आयोजित किया गया।
वाराणसी। वाराणसी जोन के नए एडीजी नवीन अरोरा ने बुधवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने अपने मातहतों के साथ बैठक की। शासन की प्राथमिकताओं से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने कांवर यात्रा, चेहल्लुम, बारावफात को सकुशल संपन्न कराने पर जोर दिया। एडीजी ने गो-तस्करी, साइबर आदि अपराधों और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टालरेंस, जनसुनवाई को प्राथमिकता देने, महिलाओं की सुरक्षा एवं आमजन के साथ पेशनरों की भी समस्याओं के त्वरित निस्तारण का निर्देश दिया। वहीं, निवर्तमान एडीजी और प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर पीयूष मोर्डिया के सम्मान में विदाई समारोह हुआ। इस दौरान वाराणसी जोन एवं रेंज के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने मोर्डिया के कार्यकाल की उपलब्धियों को याद करते हुए उन्हें विदाई दी।
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