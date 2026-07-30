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राजीव तिवारी बने अध्यक्ष

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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बल्दीराय। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की बल्दीराय इकाई को नया कार्यवाहक अध्यक्ष चुनाव में राजीव तिवारी को सर्वसम्मति से चुना गया। यह निर्णय बीआरसी परिसर में आयोजित कार्यकारिणी बैठक में लिया गया। वह अगले संगठनात्मक चुनाव तक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। बैठक में अन्य महत्वपूर्ण सदस्य भी उपस्थित थे।

राजीव तिवारी बने अध्यक्ष

बल्दीराय। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की बल्दीराय इकाई को नया कार्यवाहक अध्यक्ष मिल गया है। बीआरसी परिसर में आयोजित कार्यकारिणी बैठक में वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजीव तिवारी को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। वह अगले संगठनात्मक चुनाव तक अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। बैठक में जिलाध्यक्ष दिनेश उपाध्याय, जिला मंत्री राम आशीष मौर्य व अन्य मौजूद रहे।

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