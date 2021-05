उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा नदी में दर्जनों संदिग्ध कोरोना मरीजों की लाशें दिखने के बाद अब नदी में जाल लगाया जा रहा है। मकसद लाशों को बाहर निकालने के साथ ही अपने इलाके में आने से रोकना भी है। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बक्सर में कई लाशें मिलने के बाद बिहार के अधिकारियों ने दावा किया था कि लाशें यूपी से बहकर आई हैं। बिहार में गंगा किनारे मिले 71 शवों से हड़कंप मच गया और यह आशंका फैल गई है कि वायरस उत्तर भारत के ग्रामीण इलाकों में कहर बरपाने लगा है, जहां देश की दो तिहाई आबादी रहती है।

स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतकों के परिजनों ने इन शवों को नदी में प्रवाहित कर दिया, क्योंकि वह परंपरागत तरीके से दाह संस्कार के लिए लकड़ियां नहीं खरीद सकते। बहुत अधिक दाह संस्कारों की वजह से यह काफी महंगा हो गया है। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार ने बुधवार को ट्विटर पर कहा, ''उत्तर प्रदेश की सीमा पर नदी में जाल लगा दिया गया है और पट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार त्रासदी और गंगा नदी को नुकसान से दुखी है। उन्होंने यह भी कहा कि लाशों के पोस्टमॉर्टम से पता चला है कि इनकी मौत चार से पांच दिन पहले हुई थी।

3/3 Last rites of 71 bodies performed as per protocols. A net has been placed in Ganges in Ranighat, bordering UP & Bihar. We've advised UP administration to be vigilant; our district admin is keeping vigil too. Advise all to give all respect to those dead, and Maa Ganges.