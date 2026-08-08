ई-रिक्शा चालकों की मनमानी से नेपाली यात्री परेशान
नेपाली यात्री ई-रिक्शा चालकों की मनमानी से परेशान हैं। ये चालक भारतीय शहरों से लौटने वाले यात्रियों को जबरदस्ती ई-रिक्शों में बैठाने का प्रयास करते हैं और अधिक पैसे वसूलते हैं। यात्री शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ड्यूटी लगाने की योजना बना रही है।
रुपईडीहा। ई-रिक्शा चालकों की मनमानी से भारतीय क्षेत्रों से नौकरी व मजदूरी कर स्वदेश लौटने वाले नेपाली यात्री बहुत परेशान हैं। दबंग ई- रिक्शा चालक चलती बसों में चढ़ जाते हैं और अपने ई रिक्शा में बैठाने के लिए जबरन यात्रियों का सामान लेकर उतर जाते हैं। यात्रियों का आरोप है कि भारत के हरिद्वार, शिमला, दिल्ली, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, मुंबई, आगरा, मथुरा, गोवा, गुजरात के विभिन्न शहरों में काम करने वाले नेपाली यात्री रोडवेज व प्राइवेट बसों द्वारा रुपईडीहा पहुंचते हैं। राना पेट्रोल पंप से लेकर सेंट्रल बैंक चौराहा होते हुए रोडवेज डिपो तक यात्रियों को ई रिक्शा चालक घेर लेते हैं।
जबरन सामान अपने ई रिक्शों पर रख लेते हैं। अधिक धन वसूलते रहते हैं। रोडवेज डिपो प्रभारी राम प्रकाश ने कई बार शिकायत किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसएचओ रुपईडीहा हरेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि पुलिस की ड्यूटी लगाई जाएगी।
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