सीमा पर एसएसबी की जांच के विरोध में नेपाली नागरिकों ने किया प्रदर्शन
भारत-नेपाल सीमा पर जटही बॉर्डर पर सख्त चेकिंग से नाराज नेपाली नागरिकों ने प्रदर्शन किया। जटही-जनकपुर मुख्य मार्ग पर बांस का बैरियर लगाकर सड़क जाम कर दी। नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल और भारतीय एसएसबी के अधिकारियों ने चर्चा के बाद जाम हटाया। सुरक्षा जांच के दौरान पहचान पत्र दिखाने का अनुरोध किया गया।
हरलाखी। भारत-नेपाल सीमा स्थित जटही बॉर्डर पर गुरुवार की सुबह एसएसबी की चेकिंग में सख्ती को लेकर नेपाली नागरिकों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने जटही पुल के समीप जटही-जनकपुर मुख्य मार्ग पर बांस का बैरियर लगाकर सड़क जाम कर दिया और जमकर प्रदर्शन व नारेबाजी की। जाम के कारण बॉर्डर पर कुछ घंटों तक वाहनों की आवाजाही ठप रही और पैदल यात्रियों का आवागमन भी बाधित रहा। नेपाल-भारत मैत्री संघ के अध्यक्ष एवं नेपाल के जटही गांव (नगराईन नगरपालिका वार्ड नंबर-2) के वार्ड सदस्य प्रदीप चौधरी ने बताया कि स्थानीय नेपाली नागरिकों का दोनों देशों की सीमा में लगातार आना-जाना लगा रहता है। एसएसबी जवान चेकिंग के नाम पर आम लोगों के साथ सख्त रवैया अपनाते हैं और दुर्व्यवहार करते हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग हमेशा दोनों देशों की सुरक्षा व्यवस्था और तस्करों-अपराधियों को पकड़वाने में सुरक्षाकर्मियों की मदद करते हैं, फिर भी उनके साथ ऐसा बर्ताव ठीक नहीं है।
द्विपक्षीय वार्ता के बाद हटा जाम
सड़क जाम की सूचना मिलते ही नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) जटही कैम्प के डीएसपी दामोदर सुबेदी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं भारत की ओर से 48वीं वाहिनी (जयनगर) के पिपरौन एसएसबी कैम्प के कंपनी इंचार्ज इंस्पेक्टर सुनील कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचे। अधिकारियों ने आक्रोशित नेपाली नागरिकों और नेपाल-भारत मैत्री संघ के प्रतिनिधियों से वार्ता की। वार्ता के दौरान प्रदीप चौधरी ने सुरक्षाकर्मियों के दुर्व्यवहार की शिकायत भी दर्ज कराई। अधिकारियों के समझाने-बुझाने और आश्वासन के बाद सड़क से जाम हटवाया गया और यातायात सुचारू रूप से बहाल हुआ।
बॉर्डर पर चेकिंग प्रक्रिया
बॉर्डर पर बिना आईडी दिखाए किसी को भी चेकपोस्ट से आगे आने-जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। दोनों देशों के आम नागरिकों से बेहद विनम्रता पूर्वक पहचान पत्र दिखाने का अनुरोध किया जाता है।
-सुनील कुमार, कंपनी इंचार्ज, पिपरौन एसएसबी कैम्प, 48 बीएन
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