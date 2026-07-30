सीमा पर एसएसबी की जांच के विरोध में नेपाली नागरिकों ने किया प्रदर्शन

हरलाखी। भारत-नेपाल सीमा स्थित जटही बॉर्डर पर गुरुवार की सुबह एसएसबी की चेकिंग में सख्ती को लेकर नेपाली नागरिकों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने जटही पुल के समीप जटही-जनकपुर मुख्य मार्ग पर बांस का बैरियर लगाकर सड़क जाम कर दिया और जमकर प्रदर्शन व नारेबाजी की। जाम के कारण बॉर्डर पर कुछ घंटों तक वाहनों की आवाजाही ठप रही और पैदल यात्रियों का आवागमन भी बाधित रहा। नेपाल-भारत मैत्री संघ के अध्यक्ष एवं नेपाल के जटही गांव (नगराईन नगरपालिका वार्ड नंबर-2) के वार्ड सदस्य प्रदीप चौधरी ने बताया कि स्थानीय नेपाली नागरिकों का दोनों देशों की सीमा में लगातार आना-जाना लगा रहता है। एसएसबी जवान चेकिंग के नाम पर आम लोगों के साथ सख्त रवैया अपनाते हैं और दुर्व्यवहार करते हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग हमेशा दोनों देशों की सुरक्षा व्यवस्था और तस्करों-अपराधियों को पकड़वाने में सुरक्षाकर्मियों की मदद करते हैं, फिर भी उनके साथ ऐसा बर्ताव ठीक नहीं है।