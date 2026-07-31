डेढ़ करोड़ की चरस के साथ नेपाली युवक गिरफ्तार
रुपईडीहा में पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने 23 वर्षीय नेपाली युवक चित्र बहादुर शाही को 1 किलो 126 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। युवक की तलाशी में इससे एक मोबाइल फोन और 1200 भारतीय रुपये भी बरामद हुए। चरस की अंतर्राष्ट्रीय कीमत डेढ़ करोड़ रुपये आंकी गई है।
रुपईडीहा। स्थानीय पुलिस व एसएसबी की संयुक्त टीम ने एक नेपाली युवक को गुरुवार की रात लगभग 9 बजे 1 किलो126 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार किया है। उक्त जानकारी देते हुए रुपईडीहा प्रभारी निरीक्षक हरेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि मैं, एसआई अजय कुमार, हे. उमेश यादव, नेत्र पाल व एसएसबी के एएसआई विपिन द्विवेदी, राकेश उपल, हे. का. पुरषोत्तम कुमार के साथ पिलर संख्या 651/2 से भारतीय क्षेत्र में लगभग 500 मीटर गश्त कर रहे थे। इतने में एक युवक नेपाल की ओर से आता दिखाई दिया। घेर कर उसकी तलाशी ली गयी। तलाशी के दौरान इसके बैग में 1 किलो 126 ग्राम चरस बरामद हुई।
इसके पास एक मोबाइल सेट व 1200 रुपये भारतीय मुद्रा भी बरामद हुई। चरस की अंतर्राष्ट्रीय कीमत डेढ़ करोड़ खरीद रूपये आंकी गयी है। युवक की पहचान 23 वर्षीय चित्र बहादुर शाही पुत्र लाल बहादुर शाही निवासी गांव सभा जुनिचांदे वार्ड नं 6 जिला जाजरकोट राष्ट्र नेपाल के रूप में हुई है। युवक के विरुद्ध एनडीपीएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय बहराइच भेज दिया गया है।
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