नेपाल से छोड़ा गया पानी, शारदा नदी किनारे किसानों की बढ़ीं धड़कनें

नेपाल की ओर से पानी छोड़े जाने के बाद शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिससे नदी किनारे बसे रामनगर क्षेत्र के किसानों की धड़कनें तेज हो गई हैं। क्षेत्र के ग्रामीणों का कहना है कि हर वर्ष बाढ़ की विभीषिका उनके सामने भारी संकट खड़ा कर देती है। ऐसे में इस बार भी जलस्तर बढ़ने की खबर से लोगों में चिंता का माहौल है। शारदा नदी के किनारे स्थित राममनगर, बझेड़ा, सिकटिहा, करसौर, रैनगंज आदि गांवों के किसान अपनी फसलों और घरों की सुरक्षा को लेकर परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि नदी में लगातार जलस्तर बढ़ता रहा तो खेतों में खड़ी फसलें जलमग्न हो सकती हैं और कई गांवों का संपर्क भी प्रभावित हो सकता है।

पिछले वर्षों में आई बाढ़ से क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ था, जिसकी यादें अभी भी लोगों के जेहन में ताजा हैं।ग्रामीणों ने प्रशासन से नदी के जलस्तर पर लगातार निगरानी रखने, समय रहते आवश्यक सुरक्षा इंतजाम करने तथा संवेदनशील गांवों में राहत और बचाव की तैयारियां पूरी रखने की मांग की है। वहीं प्रशासन की ओर से भी नदी के जलस्तर पर नजर रखे जाने और स्थिति के अनुसार आवश्यक कदम उठाने की बात कही जा रही है। रामनगर क्षेत्र हर वर्ष बाढ़ और कटान की समस्या से जूझता है। ऐसे में नेपाल से छोड़े गए पानी के बाद एक बार फिर लोगों की निगाहें शारदा नदी के जलस्तर पर टिक गई हैं और ग्रामीण किसी भी संभावित खतरे को लेकर सतर्क हैं।