जलस्तर बढ़ते ही सात पंचायतों का संपर्क प्रभावित
नवहट्टा में लगातार बारिश के कारण कोसी बैराज से 1.75 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे कोसी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। इस जल स्तर वृद्धि से नदी किनारे के गांव और सात पंचायतों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की कमी और निजी नाविकों की मनमानी पर नाराजगी जताई है।
नवहट्टा। नेपाल क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के बाद कोसी बैराज से 1.75 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण कोसी नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जलस्तर बढ़ने के साथ ही नदी किनारे बसे गांवों और तटबंध के भीतर स्थित सात पंचायतों में फिर से जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से अब तक सरकारी नाव परिचालन या कोई वैकल्पिक व्यवस्था शुरू नहीं की गई है। इसका लाभ उठाकर निजी नाविक यात्रियों से मनमाने ढंग से किराया वसूल रहे हैं। मुख्य धारा और उपधाराओं में पानी बढ़ने से दैनिक जीवन भी प्रभावित होने लगा है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें