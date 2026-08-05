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जलस्तर बढ़ते ही सात पंचायतों का संपर्क प्रभावित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहरसा
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नवहट्टा में लगातार बारिश के कारण कोसी बैराज से 1.75 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे कोसी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। इस जल स्तर वृद्धि से नदी किनारे के गांव और सात पंचायतों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की कमी और निजी नाविकों की मनमानी पर नाराजगी जताई है।

जलस्तर बढ़ते ही सात पंचायतों का संपर्क प्रभावित

नवहट्टा। नेपाल क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के बाद कोसी बैराज से 1.75 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण कोसी नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जलस्तर बढ़ने के साथ ही नदी किनारे बसे गांवों और तटबंध के भीतर स्थित सात पंचायतों में फिर से जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से अब तक सरकारी नाव परिचालन या कोई वैकल्पिक व्यवस्था शुरू नहीं की गई है। इसका लाभ उठाकर निजी नाविक यात्रियों से मनमाने ढंग से किराया वसूल रहे हैं। मुख्य धारा और उपधाराओं में पानी बढ़ने से दैनिक जीवन भी प्रभावित होने लगा है।

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