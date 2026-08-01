मैथिली में संबोधन कर पीएम बालेन्द्र ने की मधेश-तराई को साधने की कोशिश की

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र ने पहली बार मैथिली में देशवासियों को संबोधित कर शांति की अपील की। उन्होंने सभी से संयम और भाईचारा बनाए रखने की अपील की, और हिंसा का समाधान ना होने की बात कही। हालिया हिंसा में मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया।

फारबिसगंज, निज संवाददाता। पूर्वी तराई के सुनसरी, मोरंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में तनाव और हिंसा की घटनाओं के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र उर्फ बालेन शाह ने पहली बार मैथिली भाषा में देशवासियों को संबोधित कर शांति और सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया। मधेश प्रदेश और मिथिला क्षेत्र की बड़ी आबादी तक सीधे संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से दिया गया यह संबोधन राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

शांति और भाईचारे की अपील अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने सभी नागरिकों से शांति, संयम और आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की। उन्होंने लोगों से अफवाहों तथा भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट पर विश्वास नहीं करने का आग्रह करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की हिंसा से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी भी समुदाय के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और कानून हाथ में लेने वालों के विरुद्ध निष्पक्ष एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

निष्पक्ष जांच का आश्वासन प्रधानमंत्री ने हालिया हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए निष्पक्ष जांच का आश्वासन भी दिया। उन्होंने विशेष रूप से मधेश और तराई के लोगों से हिंसा का रास्ता छोड़कर संवाद, धैर्य और कानून के शासन पर विश्वास रखने की अपील की।

राष्ट्रीय एकता की बात पीएम ने कहा कि नेपाल सभी जाति, धर्म और भाषा के लोगों का साझा देश है तथा राष्ट्रीय एकता ही देश की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने नागरिकों से सामाजिक सौहार्द बनाए रखने और किसी भी उकसावे में नहीं आने का आग्रह किया।

मैथिली में संवाद का महत्व जानकारों का मानना है कि मधेश प्रदेश सहित पूर्वी तराई का बड़ा हिस्सा मिथिला संस्कृति और मैथिली भाषा से जुड़ा हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री द्वारा पहली बार मैथिली में सीधे संवाद स्थापित करने का प्रयास लोगों के दिलों तक पहुंचने की एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। जानकारों का कहना है कि इस अपील का क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल रहा है और लोगों के बीच शांति एवं संवाद का संदेश मजबूत हुआ है।