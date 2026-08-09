एशियाई खेलों की तैयारी को मेरठ पहुंची नेपाल की कबड्डी टीम
बीके कबड्डी एकेडमी में नेपाल की राष्ट्रीय कबड्डी टीम ने पहुंचकर आगामी 20वें एशियाई खेलों की तैयारी के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिया। अकादमी के प्रशिक्षक खिलाड़ियों को भारतीय कबड्डी की तकनीक सिखाएंगे। इससे पहले कई अन्य देशों की टीमों ने भी यहाँ प्रशिक्षण लिया है।
बीके कबड्डी एकेडमी में शनिवार को नेपाल की राष्ट्रीय कबड्डी टीम पहुंची। आगामी 20वें एशियाई खेल की तैयारियों के लिए नेपाल की टीम यहां विशेष प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेगी। एकेडमी पहुंचने पर खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ का स्वागत किया। देशभर में कबड्डी के बढ़ते क्रेज के बीच नेपाल सरकार के निर्देश पर राष्ट्रीय टीम के लिए प्रशिक्षण स्थल का चयन किया गया। नेपाल की टीम ने प्रशिक्षण के लिए मेरठ स्थित बीके कबड्डी एकेडमी को चुना। एकेडमी के प्रशिक्षक किरण पाल, गुलवीर और नितिन तोमर खिलाड़ियों को भारतीय कबड्डी की बारीकियों, रेडिंग, डिफेंस, रणनीतिक चालों और मैच के दौरान बेहतर तालमेल बनाने का प्रशिक्षण देंगे।
प्रशिक्षक नितिन तोमर ने कहा कि एशियाई खेलों की तैयारियों के लिए बीके कबड्डी एकेडमी को प्रशिक्षण स्थल के रूप में चुनना गर्व की बात है।एकेडमी के अध्यक्ष बिजेंद्र सिंह ने बताया कि इससे पहले इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और न्यूजीलैंड समेत कई देशों के कबड्डी खिलाड़ी यहां प्रशिक्षण और अभ्यास के लिए पहुंच चुके हैं। एकेडमी में नेपाल की राष्ट्रीय कबड्डी टीम के 12 खिलाड़ियों, दोनों कोच और मैनेजर का स्वागत किया गया।
लेखक के बारे मेंRakesh Priyadarshi
शॉर्ट बायो :
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विशेषज्ञता
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प्रशासनिक गतिविधियों पर अच्छी पकड़
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