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एशियाई खेलों की तैयारी को मेरठ पहुंची नेपाल की कबड्डी टीम

By Rakesh Priyadarshi
हिन्दुस्तान, मेरठ
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बीके कबड्डी एकेडमी में नेपाल की राष्ट्रीय कबड्डी टीम ने पहुंचकर आगामी 20वें एशियाई खेलों की तैयारी के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिया। अकादमी के प्रशिक्षक खिलाड़ियों को भारतीय कबड्डी की तकनीक सिखाएंगे। इससे पहले कई अन्य देशों की टीमों ने भी यहाँ प्रशिक्षण लिया है।

एशियाई खेलों की तैयारी को मेरठ पहुंची नेपाल की कबड्डी टीम

बीके कबड्डी एकेडमी में शनिवार को नेपाल की राष्ट्रीय कबड्डी टीम पहुंची। आगामी 20वें एशियाई खेल की तैयारियों के लिए नेपाल की टीम यहां विशेष प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेगी। एकेडमी पहुंचने पर खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ का स्वागत किया। देशभर में कबड्डी के बढ़ते क्रेज के बीच नेपाल सरकार के निर्देश पर राष्ट्रीय टीम के लिए प्रशिक्षण स्थल का चयन किया गया। नेपाल की टीम ने प्रशिक्षण के लिए मेरठ स्थित बीके कबड्डी एकेडमी को चुना। एकेडमी के प्रशिक्षक किरण पाल, गुलवीर और नितिन तोमर खिलाड़ियों को भारतीय कबड्डी की बारीकियों, रेडिंग, डिफेंस, रणनीतिक चालों और मैच के दौरान बेहतर तालमेल बनाने का प्रशिक्षण देंगे।

प्रशिक्षक नितिन तोमर ने कहा कि एशियाई खेलों की तैयारियों के लिए बीके कबड्डी एकेडमी को प्रशिक्षण स्थल के रूप में चुनना गर्व की बात है।एकेडमी के अध्यक्ष बिजेंद्र सिंह ने बताया कि इससे पहले इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और न्यूजीलैंड समेत कई देशों के कबड्डी खिलाड़ी यहां प्रशिक्षण और अभ्यास के लिए पहुंच चुके हैं। एकेडमी में नेपाल की राष्ट्रीय कबड्डी टीम के 12 खिलाड़ियों, दोनों कोच और मैनेजर का स्वागत किया गया।

Rakesh Priyadarshi

लेखक के बारे में

Rakesh Priyadarshi

शॉर्ट बायो :

राकेश प्रियदर्शी पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में सेना और कैंट बोर्ड बीट को देख रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव

राकेश प्रियदर्शी मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में पश्चिम उत्तर प्रदेश, मेरठ में सेना और कैंट बोर्ड टीम की लीड करते हैं। 2008 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल एवं प्रिंट मीडिया में कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


कॅरियर का सफर

राकेश प्रियदर्शी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2000 में हिन्दुस्तान जैसे प्रमुख अखबार से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2007 से 2008 तक दैनिक जागरण में डिजिटल के साथ काम किया। 2008 से हिन्दुस्तान में शुरुआत की। यहां उन्होंने सेना, कैंट बोर्ड की खबरों की विशेष कवरेज की।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

बीए (आनर्स) और मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा होने के साथ पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। लगातार सेना, कैंट बोर्ड और राजनीति, प्रशासनिक खबरों को कवर कर रहे हैं। राजनीति, प्रशासन, सेना और कैंट बोर्ड बीट पर अच्छी पकड़ है।


विजन

सेना और कैंट बोर्ड के विषयों पर गहरी समझ है। उनका मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है। इस लक्ष्य के साथ ही पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

मेरठ समेत वेस्ट यूपी की राजनीति पर अच्छी समझ
प्रशासनिक गतिविधियों पर अच्छी पकड़
सेना और कैंट बोर्ड की गतिविधियों की एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग।

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