नेपाल में दिख रहा भारत के बिजली संकट का असर, औद्योगिक गलियारों में कटौती करेगा पड़ोसी देश

नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए) के योजना उप प्रबंध निदेशक प्रदीप ठिके ने कहा कि वर्तमान में, नेपाल भारत से केवल 100 मेगावाट बिजली प्राप्त कर रहा है, जबकि इसकी 400 मेगावाट की मांग है।

