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नेपाल के गंडकी में भांग की खेती को कानूनी मंजूरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नेपाल के गंडकी प्रांत में चिकित्सकीय उपयोग के लिए गांजा खेती को कानूनी मंजूरी मिली है। किसानों को प्रांतीय प्राधिकरण से स्वीकृति लेनी होगी। सीमित निगरानी के साथ खेती की जाएगी, और इसका उपयोग केवल चिकित्सकीय उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। पिछले वर्षों में गांजे पर प्रतिबंध लगा था, लेकिन त्योहारों में इसके प्रयोग की अनुमति थी।

नेपाल के गंडकी में भांग की खेती को कानूनी मंजूरी

काठमांडू, एजेंसी। नेपाल के गंडकी प्रांत में चिकित्सकीय इस्तेमाल के लिए भांग (गांजा) की खेती को कानूनी मंजूरी दी गई है। हालांकि, देश के अन्य हिस्सों में इसकी खेती पर प्रतिबंध लागू है। गंडी प्रांत प्रमुख के कार्यालय प्रवक्ता प्रवीण पौडयाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रांत प्रमुख की मंजूरी के बाद सोमवार को गांजे की खेती को कानूनी मंजूरी मिल गई है। हालांकि, कानून में स्पष्ट किया गया है कि किसानों को खेती से पहले प्रांतीय प्राधिकरण से आधिकारिक स्वीकृति लेनी होगी। खेती के दौरान लगातार निगरानी की जाएगी, जबकि गांजे का प्रयोग सिर्फ चिकित्सकीय कार्यों में किया जाएगा।बता

दें कि गंडकी प्रांत में ही नेपाल का मशहूर पर्यटकस्थल पोखरा है। 1970 के दशक में नेपाल में गांजे पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि, त्योहारों के दौरान इसके प्रयोग की छूट दी जाती है।

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