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नेपाल से जाने वाले कांवरियों को पहचान पत्र दिखाना होगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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नेपाली प्रशासन ने श्रावणी मेले के दौरान कांवरिया श्रद्धालुओं के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सभी श्रद्धालुओं को वैध पहचान पत्र, वाहन के कागजात और हेलमेट साथ रखना अनिवार्य होगा। सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखते हुए नियमों का पालन न करने पर सीमा पार करने की अनुमति नहीं होगी।

नेपाल से जाने वाले कांवरियों को पहचान पत्र दिखाना होगा

विनोद कुमार सोनबरसा। श्रावणी मेले के दौरान बाबा मानकेश्वर नाथ मढ़िया धाम में जलाभिषेक के लिए नेपाल के सर्लाही जिले स्थित नूनथर पहाड़ और बागमती नदी से जल लेने जाने वाले कांवरिया श्रद्धालुओं के लिए नेपाल ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पहचान पत्र, वाहन के वैध कागजात और हेलमेट को अनिवार्य कर दिया गया है। सर्लाही प्रहरी चौकी गोरखकाली के कार्यालय प्रमुख यज्ञानंद प्रसाद शाह ने बताया कि जिला सुरक्षा समिति के निर्णय के अनुसार नेपाल में प्रवेश करने वाले सभी कांवरियों को वैध पहचान पत्र अपने साथ रखना होगा। वहीं दोपहिया वाहन से यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को वाहन का रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस सहित सभी आवश्यक दस्तावेज साथ रखने होंगे।

हेलमेट पहनना भी अनिवार्य रहेगा। नियमों का पालन नहीं करने वाले श्रद्धालुओं को सीमा से आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में नेपाल के कुछ क्षेत्रों में तनावपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन विशेष सतर्कता बरत रहा है। कांवरियों की आड़ में किसी भी असामाजिक तत्व की आवाजाही रोकने के लिए सीमा क्षेत्र में सुरक्षा जांच को और कड़ा किया गया है। सुरक्षा एजेंसियां प्रत्येक व्यक्ति के पहचान पत्र और दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद ही प्रवेश की अनुमति देंगी। नेपाल प्रशासन ने श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि सभी यात्री ट्रैफिक नियमों का पालन करें, सुरक्षा बलों के निर्देशों का सम्मान करें और यात्रा के दौरान आवश्यक दस्तावेज साथ रखें। इससे कांवर यात्रा सुरक्षित, सुचारु और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सकेगी।

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