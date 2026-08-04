Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गंडक पर बांध निर्माण को लेकर एसएसबी से उलझे नेपाली ग्रामीण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
Follow us on Google News
share

नेपाल-भारत सीमा पर विवादित सुस्ता में रविवार को नेपाल के ग्रामीणों और एसएसबी के बीच झड़प हुई। नेपाली नागरिकों ने गंडक नदी के कटाव रोकने के लिए बांध का निर्माण किया, जिसका भारत ने विरोध किया। झड़प के बाद नेपाली सशस्त्र पुलिस ने मामला सुलझाने का प्रयास किया।

गंडक पर बांध निर्माण को लेकर एसएसबी से उलझे नेपाली ग्रामीण

वाल्मीकिनगर, एक प्रतिनिधि। भारत-नेपाल सीमा के नेपाल के विवादित सुस्ता में नो मैंस लैंड के निकट नेपाली ग्रामीणों व एसएसबी में झड़प का वीडियो रविवार शाम से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में नेपाली नागरिक एसएसबी से झड़प करते दिख रहे हैं। गंडक नदी के कटाव रोकने के लिए कच्चे बांध का निर्माण कर रहे नेपाली नागरिकों को एसएसबी रविवार दोपहर में रोकने गई थी। इसके बाद नेपाली नागरिकों ने एसएसबी से झड़प की। हालांकि हिन्दुस्तान वीडियो की पुष्टि नहीं करता था। नेपाल सशस्त्र पुलिस बल नवलपरासी जिले के एसपी गोविंद खत्री ने बताया कि सिंचाई व जलस्त्रोत व्यवस्थापन आयोजन, चितवन की ओर से सुस्ता में गंडक नदी के कटाव को रोकने के लिए 1.46 लाख नेपाली राशि से 132 मीटर में नये बांध का निर्माण दो महीने पूर्व शुरू किया गया था। इसपर भारतीय पक्ष से आपत्ति जताई गई थी।

झड़प के कारण

आपसी सहमति पर बांध का निर्माण नेपाल की ओर से रोक दिया गया था। रविवार को नेपाली नागरिक खुद से मिट्टी गिराकर बांध का निर्माण करा रहे थे। इस पर दोपहर दो बजे के आसपास एसएसबी ने वहां पहुंचकर आपत्ति जताई। इसके साथ ही काम रोक दिया। इसके बाद नेपाली नागरिक एसएसबी जवानों से उलझ गये। नेपाली नागरिकों व एसएसबी की झड़प की जानकारी मिलने पर रमपुरवा क्षेत्र के दर्जनों ग्रामीण पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सुमन सिंह के नेतृत्व में वहां पहुंच गये। सूचना पर नेपाली सशस्त्र पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर मामले को शांत कराया。

काम नहीं कराने की सहमति

बता दें कि नेपाली नागरिकों की ओर से विवाद जमीन पर जोत-आबाद कर कब्जे का प्रयास लगातार किया जा रहा है। पूर्व में विवाद होने पर उस भूमि पर किसी पक्ष की ओर से कोई भी काम नहीं कराने पर नेपाल-भारत में सहमति बनी थी। इसके बावजूद नेपाली नागरिकों की ओर से बार-बार नया का शुरू कर दिया जा रहा है। भारत की ओर से आपत्ति जताने पर नेपाली नागरिक झड़प पर उतारू हो जा रहे हैं。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

नेपाल के ग्रामीणों और एसएसबी के बीच झड़प का कारण क्या था?
नेपाल के ग्रामीण गंडक नदी के कटाव रोकने के लिए खुद से बांध का निर्माण कर रहे थे, जबकि एसएसबी ने इसका विरोध किया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
SSB Nepal India
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।