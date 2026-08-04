गंडक पर बांध निर्माण को लेकर एसएसबी से उलझे नेपाली ग्रामीण

नेपाल-भारत सीमा पर विवादित सुस्ता में रविवार को नेपाल के ग्रामीणों और एसएसबी के बीच झड़प हुई। नेपाली नागरिकों ने गंडक नदी के कटाव रोकने के लिए बांध का निर्माण किया, जिसका भारत ने विरोध किया। झड़प के बाद नेपाली सशस्त्र पुलिस ने मामला सुलझाने का प्रयास किया।

वाल्मीकिनगर, एक प्रतिनिधि। भारत-नेपाल सीमा के नेपाल के विवादित सुस्ता में नो मैंस लैंड के निकट नेपाली ग्रामीणों व एसएसबी में झड़प का वीडियो रविवार शाम से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में नेपाली नागरिक एसएसबी से झड़प करते दिख रहे हैं। गंडक नदी के कटाव रोकने के लिए कच्चे बांध का निर्माण कर रहे नेपाली नागरिकों को एसएसबी रविवार दोपहर में रोकने गई थी। इसके बाद नेपाली नागरिकों ने एसएसबी से झड़प की। हालांकि हिन्दुस्तान वीडियो की पुष्टि नहीं करता था। नेपाल सशस्त्र पुलिस बल नवलपरासी जिले के एसपी गोविंद खत्री ने बताया कि सिंचाई व जलस्त्रोत व्यवस्थापन आयोजन, चितवन की ओर से सुस्ता में गंडक नदी के कटाव को रोकने के लिए 1.46 लाख नेपाली राशि से 132 मीटर में नये बांध का निर्माण दो महीने पूर्व शुरू किया गया था। इसपर भारतीय पक्ष से आपत्ति जताई गई थी।

झड़प के कारण आपसी सहमति पर बांध का निर्माण नेपाल की ओर से रोक दिया गया था। रविवार को नेपाली नागरिक खुद से मिट्टी गिराकर बांध का निर्माण करा रहे थे। इस पर दोपहर दो बजे के आसपास एसएसबी ने वहां पहुंचकर आपत्ति जताई। इसके साथ ही काम रोक दिया। इसके बाद नेपाली नागरिक एसएसबी जवानों से उलझ गये। नेपाली नागरिकों व एसएसबी की झड़प की जानकारी मिलने पर रमपुरवा क्षेत्र के दर्जनों ग्रामीण पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सुमन सिंह के नेतृत्व में वहां पहुंच गये। सूचना पर नेपाली सशस्त्र पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर मामले को शांत कराया。

काम नहीं कराने की सहमति बता दें कि नेपाली नागरिकों की ओर से विवाद जमीन पर जोत-आबाद कर कब्जे का प्रयास लगातार किया जा रहा है। पूर्व में विवाद होने पर उस भूमि पर किसी पक्ष की ओर से कोई भी काम नहीं कराने पर नेपाल-भारत में सहमति बनी थी। इसके बावजूद नेपाली नागरिकों की ओर से बार-बार नया का शुरू कर दिया जा रहा है। भारत की ओर से आपत्ति जताने पर नेपाली नागरिक झड़प पर उतारू हो जा रहे हैं。