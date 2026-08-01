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देर रात सुनसरी पहुंचे नेपाल के गृह मंत्री सुधन गुरुङ, मृतकों के परिजन से मिले

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अररिया
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फारबिसगंज के कप्तानगंज में पुलिस गोलीबारी में मरे ओम प्रकाश मेहता और जय प्रकाश मेहता के परिजनों से नेपाल के गृह मंत्री सुधन गुरुङ ने मुलाक़ात की। उन्होंने दोनों मृतकों को शहीद घोषित किए जाने और प्रत्येक परिवार को 10 लाख नेपाली करंसी राहत देने का वादा किया।

देर रात सुनसरी पहुंचे नेपाल के गृह मंत्री सुधन गुरुङ, मृतकों के परिजन से मिले

फारबिसगंज, निज संवाददाता। सुनसरी जिले के देवानगंज गांवपालिका-3 कप्तानगंज में पुलिस गोलीबारी में मारे गए ओम प्रकाश मेहता और जय प्रकाश मेहता के परिजनों से मिलने गुरूवार देर रात स्वयं नेपाल के गृह मंत्री सुधन गुरुङ पहुंचे। पीड़ित परिवार से मुलाकात के दौरान गृह मंत्री ने कहा कि नेपाल सरकार सत्य, न्याय, कानूनी शासन तथा नागरिकों के विश्वास के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गृह मंत्री की मौजूदगी में गुरुवार देर रात सरकार और पीड़ित परिवार के बीच कई महत्वपूर्ण सहमति बनी। इसके तहत दोनों मृतकों को शहीद घोषित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। प्रत्येक परिवार को 10 लाख नेपाली करंसी की राहत राशि दी जाएगी। घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ विधि सम्ममत कार्रवाई होगी। पीड़ित परिवार के योग्य सदस्य को सरकारी रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा तथा दोनों मृतकों की स्मृति में स्मृति पार्क निर्माण के लिए आवश्यक समन्वय भी किया जाएगा。

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गृह मंत्री की प्रतिबद्धता

परिजनों से मुलाकात के बाद गृह मंत्री सुधन गुरुङ ने कहा कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ हुई सहमति के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आवश्यक प्रशासनिक निर्णय और उनके क्रियान्वयन की प्रक्रिया जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे बढ़ाई जाएगी। उधर देश के विभिन्न हिस्सों, विशेषकर पूर्वी तराई में बढ़ते धार्मिक एवं सामाजिक तनाव को देखते हुए नेपाल पुलिस ने भी नागरिकों से शांति, संयम और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की है।

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नेपाल पुलिस का संदेश

नेपाल पुलिस के महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की ने वीडियो संदेश जारी कर कहा कि नेपाली समाज की सबसे बड़ी पहचान विविधता में एकता है और इसे सुरक्षित रखना सभी नागरिकों की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पूर्वी तराई के कुछ इलाकों में धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने तथा डर और भय का माहौल बनाने वाली गतिविधियां सामने आई हैं, जिनसे किसी का भी हित नहीं हो सकता।

सोशल मीडिया और नागरिकों की जिम्मेदारी

आईजीपी कार्की ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाना, भड़काऊ बयान देना और कानून का उल्लंघन करना समाज में केवल तनाव, अविश्वास और विभाजन को बढ़ाता है। उन्होंने अपने संदेश में कहा, हमारे धर्म, संस्कार और संस्कृति अलग हो सकते हैं, लेकिन देश एक ही है और हमारी भावना भी एक ही है। लोगों से राष्ट्रीय एकता, भाईचारे और सामाजिक शांति बनाए रखने में सक्रिय सहयोग देने का अनुरोध किया।

अधिक जानकारी के लिए प्रश्न

गृह मंत्री सुधन गुरुङ ने पीड़ित परिवार से क्या वादा किया?
गृह मंत्री सुधन गुरुङ ने पीड़ित परिवार से कहा कि नेपाल सरकार दोनों मृतकों को शहीद घोषित करेगी और प्रत्येक परिवार को 10 लाख नेपाली करंसी की राहत राशि देगी।
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