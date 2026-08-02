जलस्तर स्थिर बाढ़ की आशंका बरकार

महसी, संवाददाता । नेपाली पहाड़ों पर रुक रुककर हो रही बारिश के चलते बैराजों से पानी के डिस्चार्ज का आंकड़ा भी तीन चार दिनों से कमोवेश स्थिर है। एल्गिन ब्रिज पर खतरे के निशान से घाघरा का जलस्तर महज सात सेंटीमीटर नीचे है। इसलिए तटवर्ती ग्रामीणों के मन में बाढ़ की आशंका बरकरार है। सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता नंदू पाल ने बताया कि पिछले तीन चार दिनों से शारदा बैराज गिरिजापुरी बैराज व सरयू बैराज से डिस्चार्ज हो रहे पानी में कोई खास परिवर्तन नहीं है ना तो डिस्चार्ज ज्यादा घट रहा है और ना ही बहुत ज्यादा बढ़ रहा है कमोवेश एक ही अनुपात में पानी का डिस्चार्ज होने से घाघरा नदी के जलस्तर भी कभी बढ़ जाता है तो कभी घट जाता है।