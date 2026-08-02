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जलस्तर स्थिर बाढ़ की आशंका बरकार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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नेपाल के पहाड़ों पर लगातार बारिश के कारण बैराजों से पानी का डिस्चार्ज स्थिर हो गया है। घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से महज सात सेंटीमीटर नीचे है, जिससे तटवर्ती ग्रामीणों में बाढ़ की आशंका बनी हुई है। यदि डिस्चार्ज में वृद्धि होती है, तो बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है।

जलस्तर स्थिर बाढ़ की आशंका बरकार

महसी, संवाददाता । नेपाली पहाड़ों पर रुक रुककर हो रही बारिश के चलते बैराजों से पानी के डिस्चार्ज का आंकड़ा भी तीन चार दिनों से कमोवेश स्थिर है। एल्गिन ब्रिज पर खतरे के निशान से घाघरा का जलस्तर महज सात सेंटीमीटर नीचे है। इसलिए तटवर्ती ग्रामीणों के मन में बाढ़ की आशंका बरकरार है। सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता नंदू पाल ने बताया कि पिछले तीन चार दिनों से शारदा बैराज गिरिजापुरी बैराज व सरयू बैराज से डिस्चार्ज हो रहे पानी में कोई खास परिवर्तन नहीं है ना तो डिस्चार्ज ज्यादा घट रहा है और ना ही बहुत ज्यादा बढ़ रहा है कमोवेश एक ही अनुपात में पानी का डिस्चार्ज होने से घाघरा नदी के जलस्तर भी कभी बढ़ जाता है तो कभी घट जाता है।

अभी पानी हर जगह नदी के अंदर ही है बाहर नहीं फैला है । अगर पीछे बैराजों से पानी के डिस्चार्ज के आंकड़ों में अधिक बढ़ोत्तरी हुई तो बाढ़ की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। हालांकि अभी घाघरा नदी अपने नियंत्रण में है पानी का फैलाव बाहर होने की स्थिति कम है लेकिन यदि बैराजों से पानी का डिस्चार्ज अधिक हो गया तो घाघरा बाहर पानी फेंक सकती है। चुरई पुरवा निवासी सत्यम मिश्रा व गोलागंज निवासी विधायक ने बताया कि अभी पानी नदी के अंदर चल रहा है यदि पीछे से पानी और अधिक छोड़ा गया तो बाढ़ आ सकती है।

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