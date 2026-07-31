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अररिया: नेपाल के गृह मंत्री सुधन गुरुङ पहुंचे सुनसरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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फारबिसगंज से अमेंद्र की रिपोर्ट के अनुसार, गृह मंत्री सुधन गुरुङ ने सुनसरी जिले में पुलिस गोलीबारी में मारे गए ओम प्रकाश मेहता एवं जय प्रकाश मेहता के परिजनों से मुलाकात की। सरकार ने मृतकों को शहीद घोषित करने, राहत राशि प्रदान करने और न्याय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया।

अररिया: नेपाल के गृह मंत्री सुधन गुरुङ पहुंचे सुनसरी

फारबिसगंज से अमेंद्र की रिपोर्ट सुनसरी जिले के देवानगंज गांवपालिका-3, कप्तानगंज में पुलिस गोलीबारी में मारे गए ओम प्रकाश मेहता और जय प्रकाश मेहता के परिजनों से मिलने स्वयं नेपाल के गृह मंत्री सुधन गुरुङ सुनसरी पहुंचे। पीड़ित परिवार से मुलाकात और विस्तृत बातचीत के बाद उन्होंने स्पष्ट कहा कि नेपाल सरकार सत्य, न्याय, कानूनी शासन तथा नागरिकों के विश्वास के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और पीड़ित परिवार के साथ हुई सहमति को हर हाल में लागू किया जाएगा।

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सरकारी सहायता की घोषणा

गृह मंत्री की मौजूदगी में गुरुवार देर रात सरकार और पीड़ित परिवार के बीच महत्वपूर्ण सहमति बनी। इसके तहत दोनों मृतकों को शहीद घोषित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। प्रत्येक परिवार को 10 लाख नेपाली रुपये की राहत राशि दी जाएगी। घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। पीड़ित परिवार के योग्य सदस्य को सरकारी रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा तथा दोनों मृतकों की स्मृति में स्मृति पार्क निर्माण के लिए आवश्यक समन्वय भी किया जाएगा।

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शांति और एकता का संदेश

परिजनों से मुलाकात के बाद गृह मंत्री सुधन गुरुङ ने कहा कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ हुई सहमति के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आवश्यक प्रशासनिक निर्णय और उनके क्रियान्वयन की प्रक्रिया जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे बढ़ाई जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि सहमति के अनुरूप दोनों मृतकों का अंतिम संस्कार आज ही किया जाएगा।

सामाजिक सौहार्द की अपील

उधर देश के विभिन्न हिस्सों, विशेषकर पूर्वी तराई में बढ़ते धार्मिक एवं सामाजिक तनाव को देखते हुए नेपाल पुलिस ने भी नागरिकों से शांति, संयम और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। नेपाल पुलिस के महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की ने वीडियो संदेश जारी कर कहा कि नेपाली समाज की सबसे बड़ी पहचान विविधता में एकता है और इसे सुरक्षित रखना सभी नागरिकों की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पूर्वी तराई के कुछ इलाकों में धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने तथा डर और भय का माहौल बनाने वाली गतिविधियां सामने आई हैं, जिनसे किसी का भी हित नहीं हो सकता।

आईजीपी कार्की ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाना, भड़काऊ बयान देना और कानून का उल्लंघन करना समाज में केवल तनाव, अविश्वास और विभाजन को बढ़ाता है। उन्होंने अपने संदेश में कहा, हमारे धर्म, संस्कार और संस्कृति अलग हो सकते हैं, लेकिन देश एक ही है और हमारी भावना भी एक ही है।

उन्होंने सभी नागरिकों से इस संवेदनशील समय में अफवाहों और घृणा से दूर रहते हुए विवेक, संयम और सद्भाव का रास्ता अपनाने का आग्रह किया। साथ ही कहा कि दूसरे की आस्था, अधिकार और मर्यादा का सम्मान करना वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

नेपाल पुलिस ने सभी नेपाली भाइयों और बहनों से आपसी सम्मान, सहिष्णुता तथा एक-दूसरे की संस्कृति और धार्मिक आस्था का सम्मान करने की अपील करते हुए राष्ट्रीय एकता, भाईचारे और सामाजिक शांति बनाए रखने में सक्रिय सहयोग देने का अनुरोध किया है।

सूचनात्मक प्रश्न

नेपाल सरकार पीड़ित परिवार के साथ क्या सहमति बनी?
नेपाल सरकार ने यह सहमति बनाई कि दोनों मृतकों को शहीद घोषित किया जाएगा और प्रत्येक परिवार को 10 लाख नेपाली रुपये की राहत राशि दी जाएगी।
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