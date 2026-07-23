बाढ़ से टापू बना सुंदरनगर गांव, पलायन तेज हुआ

सूरतगंज, संवाददाता। नेपाल से लगातार पानी छोड़ जाने के चलते तराई क्षेत्र के सुंदरनगर गांव टापू में तब्दील हो गया है। आस पास के करीब आधा दर्जन गांवों के किनारे तक पानी पहुंचने से आवागमन प्रभावित हो गया। रात 12 बजे से गांव में पानी भरने की सूचना से ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। लोग रात को ही गृहस्थी का सामान ऊंचे व सुरक्षित स्थानों पर रखना शुरू कर दिया। दोपहर तक नाव की व्यवस्था प्रशासन नहीं करा सका, तो बाढ़ पीड़ित सिर पर अनाज की बोरियां रख पलायन करने को मजबूर दिखे। एक माह से बाढ़ से राहत कार्यों की चल रही तैयारियों की पोल पहले ही दिन खुल गई। गुरुवार को गिरिजा व शारदा बैराज से छोड़े गए 2.61 लाख क्यूसेक पानी शुक्रवार को क्षेत्र में और तबाही मचा सकता है.

गांव में पानी का प्रवेश

गांव में घुसा पानी तो नाव में तारकोल लगाने का शुरू हुआ काम: सरयू नदी का जलस्तर बुधवार की शाम ही खतरे के निशान पर पहुंच गया था। रात करीब 12 बजे जलस्तर और बढ़ा तो सूरतगंज ब्लॉक के सुंदरनगर गांव में पानी भरने लगा। गांव के आलम, वाहिद, अहमद, नदीम, नजरीन, जैन्नतुल व सागर ने बताया कि पानी भरता देख पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग घरों में रखा गृहस्थी का सामान व राशन आदि को सुरक्षित करने में जुट गए। जिनके घर पक्के बने थे वह टांड़ पर सामान रखने लगे। कुछ लोग छतों पर बच्चों को लेकर जाने लगे। मवेशियों को सुरक्षित और ऊंचे स्थान पर पहुंचाया गया। सुबह तक पूरा गांव पानी से घिर गया। रास्तों के ऊपर तीन से चार फीट पानी होने से आवागमन के सभी रास्ते बंद हो गए। कंट्रोल रूम को सूचना ग्रामीणों ने नाव की मांग की। दोपहर तक नाव का प्रबंध नहीं हो सका। मजबूरी में बाढ़ पीड़ित सिर पर अनाज, कपड़े व जरूरत का सामान रख कर पानी में होकर पलायन शुरू कर दिया। शुक्रवार तक और हालात बिगड़ने से ललपुरवा, कोड़री, केदारीपुर, हेतमापुर, उधिया, बाबापुरवा व बेलहरी गांव में भी पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.