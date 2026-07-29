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सुपौल : कोसी के जलस्तर में लगातार बढ़ने-घटने की प्रवृति जारी, दोनों तटबंध सुरक्षित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुपौल
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नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश की तीव्रता कम होने के बावजूद कोसी नदी के जलस्तर में उतार-चढ़ाव दर्ज हुआ है। बाढ़ नियंत्रण विभाग ने स्पष्ट किया है कि तटबंध सुरक्षित हैं और बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है। जलप्रवाह स्थिर है और विभाग ने आवश्यक बाढ़ सुरक्षा सामग्री की व्यवस्था की है।

सुपौल : कोसी के जलस्तर में लगातार बढ़ने-घटने की प्रवृति जारी, दोनों तटबंध सुरक्षित

वीरपुर, एक संवाददाता। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश की तीव्रता कम होने के बावजूद कोसी नदी के जलस्तर में पिछले 24 घंटे के दौरान लगातार उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया। हालांकि बाढ़ नियंत्रण विभाग ने स्पष्ट किया है कि कोसी के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटबंध पूरी तरह सुरक्षित हैं तथा बाढ़ जैसी कोई स्थिति नहीं है।

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जलस्तर की जानकारी

कोशी नदी के डिस्चार्ज अभी सामान्य स्थिति में है । कोसी बराज नियंत्रण कक्ष के अनुसार बुधवार को सुबह आठ बजे बराज पर 1,02,495 क्यूसेक जलप्रवाह स्थिर क्रम में दर्ज किया गया, जो दोपहर 12 बजे 1,02,695 क्यूसेक बढ़ते क्रम में दर्ज किया गया ।शाम 6 बजे 1,05,490 क्यूसेक स्थिर क्रम में दर्ज किया गया । वहीं बराहक्षेत्र में जलप्रवाह सुबह 8 बजे 75 ,200 क्यूसेक घटकर दोपहर 12 बजे 74,600 क्यूसेक हुआ, जबकि शाम 6 बजे तक बढ़कर 83,125 क्यूसेक दर्ज किया गया।

सुरक्षा की स्थिति

कोशी पश्चिमी नगर को बुधवार को सिंचाई के लिए 3400 क्यूसेक पानी दिया गया है, जबकि कोशी मुख्य नगर में कोसी मेची लिंक परियोजना निर्माण कार्य के लिए पानी की आपूर्ति बंद है।

बाढ़ सुरक्षा सामग्री

मुख्य अभियंता ई संजीव शैलेश, अधीक्षण अभियंता संजय कुमार एवं कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार तटबंधों की निगरानी कर रहे हैं। विभाग ने 24 घंटे पेट्रोलिंग और अभियंताओं की तैनाती सुनिश्चित करते हुए सभी संवेदनशील स्थलों पर आवश्यक बाढ़ सुरक्षा सामग्री उपलब्ध करा दी है। विभाग ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और प्रशासन की आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करने की अपील की है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कोसी नदी का जलस्तर कितना है?
बुधवार को सुबह आठ बजे बराज पर 1,02,495 क्यूसेक जलप्रवाह स्थिर क्रम में दर्ज किया गया।

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