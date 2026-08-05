नेपाल में भारी बारिश से बढ़ा बाढ़ का खतरा, एसडीएम ने परखी तैयारियां
नेपाल के पहाड़ों पर भारी बारिश के कारण राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते प्रशासन ने बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां शुरू की हैं। उपजिलाधिकारी योगेंद्र शरण शाह ने राहत उपकरणों की जांच की और अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है।
उतरौला, संवाददाता। नेपाल के पहाड़ों पर लगातार हो रही भारी बारिश के कारण राप्ती नदी के जलस्तर में वृद्धि और संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन सतर्क हो गया है। इसको देखते हुए उपजिलाधिकारी योगेंद्र शरण शाह ने बुधवार को उतरौला तहसील क्षेत्र की बरायल व बारम बाढ़ चौकियों का निरीक्षण कर राहत एवं बचाव तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने चौकियों पर उपलब्ध नाव, लाइफ जैकेट समेत अन्य राहत उपकरणों की जांच की और कर्मचारियों को 24 घंटे सतर्क रहकर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम प्रधानों और ग्रामीणों से संवाद कर बाढ़ से बचाव के उपायों की जानकारी दी।
साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने, अफवाहों से बचने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील भी की। एसडीएम ने बताया कि संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए तहसील मुख्यालय पर कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है, जहां से राहत एवं बचाव कार्यों की लगातार निगरानी की जाएगी। निरीक्षण के दौरान कानूनगो धर्मेंद्र कुमार, लेखपाल अरुण कुमार, राम लौटन, चांद बाबू सहित राजस्व विभाग के कर्मचारी एवं ग्रामीण मौजूद रहे।
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