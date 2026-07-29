भारत से सटे नेपाल के क्षेत्रों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू
नेपाल के सुनसरी जिले में भारत से सटे क्षेत्रों में कर्फ्यू को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने सांप्रदायिक हिंसा पर दुख व्यक्त किया है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। एक व्यक्ति की मौत और कई लोग घायल हुए हैं।
काठमांडू, एजेंसी। नेपाल के भारत से सटे सुनसरी जिले के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने सांप्रदायिक हिंसा पर दुख जताते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। सुनसरी जिले के कप्तानगंज में रविवार को सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी। दो समुदायों के बीच विवाद के बाद भिड़ रहे लोगों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस की गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। सुरक्षाकर्मियों समेत कई लोग घायल हुए थे। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने मंगलवार देर रात सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में घटना पर गहरा दुख जताया।
उन्होंने पीड़ित परिवारों को न्याय, प्रभावितों को मुआवजे और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि घटना की जांच की जा रही है और जरूरी सुधारात्मक उपाय लागू किए जाएंगे।उधर, सुनसरी जिला प्रशासन ने मंगलवार देर रात जारी नोटिस में बताया कि जिले में कर्फ्यू का आदेश पांच से बढ़ाकर छह स्थानों पर लागू किया गया है। कर्फ्यू की कोई अवधि अभी तय नहीं हुई है। बता दें कि भारत के बिहार राज्य की सीमा पर स्थित सुनसरी दोनों देशों के बीच अहम वाणिज्यिक व यात्री कॉरिडोर है।
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