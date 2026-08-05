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नेपाल से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा वैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए।

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अररिया
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सावन माह के अवसर पर, नेपाल से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जोगबनी होकर बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर की ओर रवाना हुए हैं। श्रद्धालु सुल्तानगंज से गंगाजल लाकर लगभग 105 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी करेंगे। प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं के इंतजाम किए हैं, जबकि स्थानीय लोग स्टेशन पर पेयजल की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं।

नेपाल से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा वैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए।

जोगबनी, अररिया से बरूण मिश्रा ... नेपाल से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा वैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए। जोगबनी,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि सावन माह के पावन अवसर पर नेपाल से बड़ी संख्या में बोलबम श्रद्धालु भगवान बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर में जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। सीमावर्ती जोगबनी बॉर्डर से श्रद्धालुओं का जत्था "बोल बम" और "हर-हर महादेव" के जयघोष के साथ उत्साहपूर्वक रवाना हो रहा है। श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगाजल लेकर लगभग 105 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी कर बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर जल अर्पित करेंगे। सावन के दौरान बाबा धाम में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा एवं सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए हैं।

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स्थानीय लोगों ने मंडल रेल प्रबंधक कटिहार से बोलबम श्रद्धालु के लिए स्टेशन पर शिविर लगाकर पेयजल व्यवस्था की मांग की है । जोगबनी फोटो:

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