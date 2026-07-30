नेपाली कस्टम चोरी का लगभग 6 लाख का माल बरामद
रुपईडीहा में बांके जिले के विभिन्न स्थानों से खाद्यान, कपड़ा, कास्मेटिक सामान, पंखा, तंबाकू उत्पाद और पेय पदार्थ बरामद किए गए। इन सामानों का मूल्य 5 लाख 96 हजार 910 रुपये आंका गया है। डीएसपी प्रतीत सिंह राठौर ने बताया कि कस्टम चोरी के माल को लगातार पकड़ रहे हैं।
रुपईडीहा। पड़ोसी नेपाली जिला बांके के विभिन्न स्थानों से खाद्यान, कपड़ा, कास्मेटिक सामान, पंखा, तम्बाकू जन्य पदार्थ व पेय पदार्थ बरामद किए हैं। साथ ही माल ले जाने वाले साइकिल भी बरामद किए गए। इन सभी सामानों को आवश्यक कार्यवाही हेतु नेपालगंज कस्टम कार्यालय को सौप दिया गया है। उक्त जानकारी देते हुए बांके जिले के डीएसपी व पुलिस प्रवक्ता प्रतीत सिंह राठौर ने बताया कि नेपाली कस्टम चोरी का माल लगातार पकड़े जा रहे हैं। पकड़े गए माल का मूल्यांकन 5 लाख 96 हजार 9 सौ 10 रुपये आंकी गयी है।
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