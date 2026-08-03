Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नेपाल हिंसा : कर्फ्यू में आंशिक ढील-ड्रोन व एआई डेस्क से निगरानी, 38 उपद्रवी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुपौल
Follow us on Google News
share

वीरपुर, एक संवाददाता नेपाल के सुनसरी जिले के देवानगंज में कांवर (बोलबम) यात्रा के

नेपाल हिंसा : कर्फ्यू में आंशिक ढील-ड्रोन व एआई डेस्क से निगरानी, 38 उपद्रवी गिरफ्तार

वीरपुर, एक संवाददाता नेपाल के सुनसरी जिले के देवानगंज में कांवर (बोलबम) यात्रा के दौरान भड़की सांप्रदायिक हिंसा के बाद हालात धीरे-धीरे सामान्य होने लगे हैं। जिला प्रशासन ने अनिश्चितकालीन कर्फ्यू में आंशिक ढील दी है। राहत मिलने के बाद भारत-नेपाल सीमा पर लोगों की आवाजाही फिर शुरू हो गई है, हालांकि सुरक्षा व्यवस्था पहले की तरह कड़ी बनी हुई है। हिंसा के मामले में अब तक 38 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि पूरे तराई क्षेत्र में पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल (एपीएफ) और नेपाली सेना की तैनाती जारी है।

ये भी पढ़ें:पाकिस्तानी घुसपैठियों को बाहर करो, नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग; सड़कों पर उतरे लोग

कर्फ्यू में ढील की जानकारी

जानकारी के अनुसार रविवार सुबह 8:30 बजे से शाम पांच बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई थी, जिसे बाद में सोमवार सुबह नौ बजे तक प्रभावी रखा गया। हालांकि सुनसरी के कई संवेदनशील इलाकों में निषेधाज्ञा जारी रहेगी। इटहरी उपमहानगरपालिका के वार्ड 16 और 17, रामधुनी नगरपालिका के वार्ड 1 और 5, इनरुवा, दुहबी, भोक्राहा नरसिंह, कोशी, गढ़ी, देवानगंज, हरिनगर और बर्जू सहित कई क्षेत्रों में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। देवानगंज में कांवर यात्रा के दौरान डीजे बजाने और धार्मिक झंडे लगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा और पर्सा सहित कई जिलों तक फैल गया। हिंसा और पुलिस फायरिंग में सुनसरी में दो तथा सिराहा जिले में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं।

38 उपद्रवी गिरफ्तार, सीमा पर भी सख्ती

नेपाल पुलिस के अनुसार, हिंसा के सिलसिले में कोशी और मधेश प्रदेश से अब तक 38 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रभावित क्षेत्रों में सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। भारत-नेपाल सीमा पर एसएसबी ने चौकसी बढ़ा दी है और बिना वैध पहचान पत्र के सीमा पार करने पर रोक लगा दी गई है। इधर, हिंसा में मारे गए दो युवकों के परिजनों और नेपाल सरकार के बीच सात सूत्रीय समझौता हुआ है। समझौते के तहत दोनों मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख नेपाली रुपये की आर्थिक सहायता, परिवार के एक-एक योग्य सदस्य को सरकारी नौकरी तथा दोनों को 'शहीद' घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करने पर सहमति बनी है। इसके अलावा गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव भूपेंद्र थापा के नेतृत्व में पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय जांच समिति गठित की गई है। समिति घटना की जांच के साथ देवानगंज स्थित मदरसे की कानूनी स्थिति की भी जांच करेगी।

प्रधानमंत्री बोले- अफवाहों से बचें

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने राष्ट्र के नाम संदेश में कहा कि सरकार इस घटना को बेहद गंभीरता से ले रही है। उन्होंने नागरिकों से शांति, सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि हिंसा की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच कराई जाएगी और दोषियों को कानून के तहत कड़ी सजा दिलाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों और भड़काऊ संदेशों से दूर रहने की भी अपील की।

एआई डेस्क रखेगा सोशल मीडिया पर नजर

नेपाल पुलिस के प्रवक्ता अभि नारायण काफ्ले ने बताया कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ और फर्जी खबरें फैलाने वालों की निगरानी के लिए विशेष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) डेस्क सक्रिय कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ड्रोन से निगरानी, सीमावर्ती इलाकों में संयुक्त गश्त

सुनसरी के सहायक मुख्य जिला अधिकारी होम प्रसाद घिमिरे ने बताया कि प्रभावित इलाकों में ड्रोन कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा जांच और नेपाल पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल तथा अन्य सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त गश्त बढ़ा दी गई है। उन्होंने लोगों से प्रशासन का सहयोग करने, अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और शांति बनाए रखने की अपील की।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कांवर यात्रा के दौरान हिंसा कब हुई?
कांवर (बोलबम) यात्रा के दौरान भड़की सांप्रदायिक हिंसा के बाद हालात धीरे-धीरे सामान्य होने लगे हैं।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Social Media Nepal
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।