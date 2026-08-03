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भारत-नेपाल बॉर्डर पर चौकसी बढ़ाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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नेपाल के मधेश प्रदेश में हाल की हिंसा और कर्फ्यू के बाद भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एसएसबी, बिहार पुलिस और अन्य एजेंसियां अलर्ट पर हैं। खुली रास्तों और पगडंडियों पर गश्त बढ़ी है और नेपाल प्रशासन ने अतिरिक्त बल तैनात किए हैं। जांच के लिए मेटल डिटेक्टर का प्रयोग हो रहा है।

भारत-नेपाल बॉर्डर पर चौकसी बढ़ाई

परिहार। नेपाल के मधेश प्रदेश में हाल के दिनों में हुई हिंसा, आगजनी व कर्फ्यू के बाद सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई हैं। भारत-नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी, बिहार पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं। सीमा चौकियों (बीओपी) के साथ-साथ खुले रास्तों और पगडंडी मार्गों पर भी गश्त बढ़ा दी गई हैं। नेपाल से आने-जाने वाले लोगों की पहचान और गतिविधियों पर विशेष नजर रखा जा रहा हैं। प्रभावित क्षेत्रों में नेपाल प्रशासन द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती और कर्फ्यू जैसे कदम उठाए जाने के बाद भारतीय एजेंसियों ने भी एहतियात के तौर पर निगरानी बढ़ाई हैं।

एसएसबी नेसभी संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग तेज कर दी है। सीमा पर जवानों द्वारा मेटल डिटेक्टर से लोगों और उनके सामान की जांच की जा रही है।

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