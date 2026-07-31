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24 हजार से अधिक नशीली गोलियां बरामद, स्कूटी जब्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अररिया
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जोगबनी हिन्दुस्तान प्रतिनिधि विराटनगर महानगरपालिका-17 स्थित मटियरवा सीमा क्षेत्र में सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल ने गिरप्तार किया है

24 हजार से अधिक नशीली गोलियां बरामद, स्कूटी जब्त

जोगबनी हिन्दुस्तान प्रतिनिधि विराटनगर महानगरपालिका-17 स्थित मटियरवा सीमा क्षेत्र में सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल ने नशीले पदार्थों में इस्तेमाल होने वाली 24 हजार से अधिक गोलियां के साथ एक स्कूटर को अपने कब्जे में लिया है। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल के सीमा सुरक्षा गुल्म, रानी (मोरंग) से तैनात मोबाइल गश्ती टीम ने भारत से नेपाल की ओर आ रहे बीआर 39 बीबी 2562 नंबर के स्कूटर को संदेह के आधार पर जांच के लिए रोका। जांच के दौरान स्कूटर चालक स्कूटर छोड़कर मौके से फरार हो गया। एपीएफ ने अपने कब्जे में लिए गए स्कूटर की तलाशी के दौरान ट्रामाडोल की 18,060 कैप्सूल तथा डिसिक्लोमाइन की 6,000 गोलियां बरामद कीं।

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इस प्रकार कुल 24,060 नशीली दवाओं में उपयोग होने वाली गोलियां बरामद हुई हैं। यह जानकारी सशस्त्र प्रहरी बल ने दी। बरामद स्कूटर और दवाइयों को आवश्यक जांच एवं कानूनी कार्रवाई के लिए इलाका प्रहरी कार्यालय, रानी (मोरंग) को सौंप दिया गया है। फरार स्कूटर चालक की तलाश जारी है। सशस्त्र प्रहरी बल ने बताया कि उसकी खोजबीन की जा रही है।

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