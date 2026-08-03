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भाषा विवि में नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए स्वयं मूक्स पाठ्यक्रम लागू, 56 मेंटर्स नियुक्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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एनईपी-2020 के तहत डिजिटल शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा लखनऊ, कार्यालय संवाददाता ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा

भाषा विवि में नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए स्वयं मूक्स पाठ्यक्रम लागू, 56 मेंटर्स नियुक्त

एनईपी-2020 के तहत डिजिटल शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा लखनऊ, कार्यालय संवाददाताख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और यूजीसी के निर्देशों के अनुरूप नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए 'स्वयं' मूक्स पाठ्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सत्र में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों से 56 शिक्षकों को स्वयं मेंटर की जिम्मेदारी सौंपी।इन मेंटर्स का मुख्य दायित्व विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम चयन, पंजीकरण, अध्ययन प्रक्रिया, प्रगति की निगरानी और क्रेडिट ट्रांसफर में मार्गदर्शन देना है। इससे छात्र देश के श्रेष्ठ शिक्षकों के ऑनलाइन शिक्षण संसाधनों का पूरा लाभ उठा सकेंगे।विवि के कुलपति प्रो. अजय तनेजा ने इस पहल पर कहा कि एनईपी-2020 लचीली और प्रौद्योगिकी-सक्षम शिक्षा पर जोर देती है।

विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर पहले ही स्वयं से जुड़े एफएक्यू उपलब्ध कराए जा चुके हैं। जागरूकता कार्यशालाएं भी आयोजित की जा रही हैं। स्वयं नोडल अधिकारी डॉ. रुचिता सुजय चौधरी ने बताया कि मेंटर्स विद्यार्थियों के साथ नियमित संवाद स्थापित कर उन्हें असाइनमेंट, परीक्षा और यूजीसी के क्रेडिट ट्रांसफर प्रावधानों का तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे। इस व्यवस्था से ऑनलाइन शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ने के साथ ही पाठ्यक्रमों में नामांकन और सफलता की संख्या में भी वृद्धि होगी।

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