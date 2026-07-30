10 माह से गायब कर्मचारी को थमाया कारण बताओ नोटिस
रामपुर, संवाददाता। बेसिक शिक्षा विभाग ने नेगपाल सिंह को 10 महीने से बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन पर अपनी पत्नी की फर्जी नियुक्ति कर लाखों रुपये का वेतन दिलाने का आरोप साबित हुआ था। यदि 7 दिनों में संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है, तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
रामपुर, संवाददाता। बेसिक शिक्षा विभाग का चर्चित नेकपाल सिंह प्रकरण एक बार फिर गर्मा गया है। विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए मूल पद (चतुर्थ श्रेणी) पर रिवर्ट किए जा चुके कर्मचारी नेगपाल सिंह को लगातार साढ़े 10 महीने से बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वित्त एवं लेखाधिकारी रणजीत सिंह द्वारा 28 जुलाई 2026 को जारी इस नोटिस में कर्मचारी को सात दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने और तुरंत कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं。
यह है पूरा मामला
फर्जी नियुक्ति और पदोन्नति घोटाला : नेगपाल सिंह का मामला तब सुर्खियों में आया था, जब उन पर अपनी पत्नी की फर्जी तरीके से शिक्षिका पद पर नियुक्ति कराकर लाखों रुपये का वेतन दिलाने का आरोप साबित हुआ। जांच में यह भी सामने आया कि खुद नेगपाल सिंह को सहायक लेखाकार के पद पर दी गई दोनों पदोन्नतियां नियम विरुद्ध और बैकडेट से दी गई थीं। 16 जनवरी 2025 को उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासन ने उनकी दोनों पदोन्नतियों को निरस्त कर उन्हें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के मूल पद पर वापस भेजने और वसूले गए अतिरिक्त वेतन की रिकवरी के निर्देश दिए थे।
15 सितंबर 2025 से अब तक गायब
शासन के निर्देशों के क्रम में 15 सितंबर 2025 को नेगपाल सिंह को सहायक लेखाकार पद से हटाकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने का आदेश दिया गया था। इसके बावजूद उन्होंने अभी तक कार्यालय में उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण नहीं किया। नाही अपनी अनुपस्थिति के संबंध में कोई सूचना या अवकाश प्रार्थना पत्र नहीं दिया। बिना अनुमति लगातार अनुपस्थित रहना सरकारी सेवक के कर्तव्यों के प्रति घोर उदासीनता और अनुशासनहीनता है। वित्त एवं लेखाधिकारी रणजीत सिंह ने स्पष्ट किया है कि यदि सात दिनों के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो प्रचलित सेवा नियमों के तहत विभागीय एवं कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी स्वयं कर्मचारी की होगी।
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