Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

10 माह से गायब कर्मचारी को थमाया कारण बताओ नोटिस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
Follow us on Google News
share

रामपुर, संवाददाता। बेसिक शिक्षा विभाग ने नेगपाल सिंह को 10 महीने से बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन पर अपनी पत्नी की फर्जी नियुक्ति कर लाखों रुपये का वेतन दिलाने का आरोप साबित हुआ था। यदि 7 दिनों में संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है, तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

10 माह से गायब कर्मचारी को थमाया कारण बताओ नोटिस

​रामपुर, संवाददाता। ​बेसिक शिक्षा विभाग का चर्चित नेकपाल सिंह प्रकरण एक बार फिर गर्मा गया है। विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए मूल पद (चतुर्थ श्रेणी) पर रिवर्ट किए जा चुके कर्मचारी नेगपाल सिंह को लगातार साढ़े 10 महीने से बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ​वित्त एवं लेखाधिकारी रणजीत सिंह द्वारा 28 जुलाई 2026 को जारी इस नोटिस में कर्मचारी को सात दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने और तुरंत कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं。

ये भी पढ़ें:Gauriganj News: लगातार गायब रहने वाला सहायक अध्यापक बर्खास्त

यह है पूरा मामला

​फर्जी नियुक्ति और पदोन्नति घोटाला : नेगपाल सिंह का मामला तब सुर्खियों में आया था, जब उन पर अपनी पत्नी की फर्जी तरीके से शिक्षिका पद पर नियुक्ति कराकर लाखों रुपये का वेतन दिलाने का आरोप साबित हुआ। जांच में यह भी सामने आया कि खुद नेगपाल सिंह को सहायक लेखाकार के पद पर दी गई दोनों पदोन्नतियां नियम विरुद्ध और बैकडेट से दी गई थीं। 16 जनवरी 2025 को उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासन ने उनकी दोनों पदोन्नतियों को निरस्त कर उन्हें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के मूल पद पर वापस भेजने और वसूले गए अतिरिक्त वेतन की रिकवरी के निर्देश दिए थे।

ये भी पढ़ें:Gauriganj News: स्कूल से गायब रहने वाला सहायक अध्यापक बर्खास्त, चार बार निलंबित होने के बाद भी नहीं सुधरा कार्य व्यवहार

15 सितंबर 2025 से अब तक गायब

​शासन के निर्देशों के क्रम में 15 सितंबर 2025 को नेगपाल सिंह को सहायक लेखाकार पद से हटाकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने का आदेश दिया गया था। इसके बावजूद उन्होंने अभी तक कार्यालय में उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण नहीं किया। नाही ​अपनी अनुपस्थिति के संबंध में कोई सूचना या अवकाश प्रार्थना पत्र नहीं दिया। बिना अनुमति लगातार अनुपस्थित रहना सरकारी सेवक के कर्तव्यों के प्रति घोर उदासीनता और अनुशासनहीनता है। ​वित्त एवं लेखाधिकारी रणजीत सिंह ने स्पष्ट किया है कि यदि सात दिनों के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो प्रचलित सेवा नियमों के तहत विभागीय एवं कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी स्वयं कर्मचारी की होगी।

प्रश्नोत्तर

नेगपाल सिंह को क्यों नोटिस जारी किया गया?
नेगपाल सिंह को लगातार साढ़े 10 महीने से बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
ये भी पढ़ें:चार बार निलंबन और कई बार नोटिस, स्कूल से गायब रहने वाले सहायक अध्यापक पर ऐक्शन, बर्खास्त

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rampur Latest News Rampur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।