ऑपरेशन के बाद जच्चा-बच्चा की मौत, हंगामा

प्रयागराज, संवाददाता। होलागढ़ क्षेत्र निवासी एक महिला और उसके नवजात बच्चे की इलाज के दौरान एक निजी अस्पताल में मौत हो गई। घटना से नाराज महिला के परिजनों ने ऑपरेशन में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा किया। उनका कहना था कि अस्पताल में बिना पर्याप्त संसाधन और विशेषज्ञ व्यवस्था के ऑपरेशन किया गया। मृतका के पति ने अस्पताल संचालक, संबंधित चिकित्सकों और आशा कार्यकत्री के खिलाफ सोरांव पुलिस को तहरीर दी है।मुकुंदपुर निवासी आशीष मौर्या की तहरीर के अनुसार, उसकी गर्भवती पत्नी 24 वर्षीय खुशबू मौर्या को क्षेत्रीय आशा कार्यकत्री 27 जुलाई को इलाज के लिए होलागढ़ मोड़ स्थित एक निजी अस्पताल ले गई थी।

आरोप है कि अस्पताल में खुशबू की हालत गंभीर बताकर तत्काल ऑपरेशन और इसके लिए 50 हजार रुपये की व्यवस्था करने को कहा गया। आशीष का कहना है कि अस्पताल के डॉक्टर ने जच्चा-बच्चा दोनों के सुरक्षा की गारंटी देकर 27 की रात में ही सहसों स्थित एक अस्पताल ले गया जहां देर रात ऑपरेशन से खुशबू का प्रसव कराया गया। आरोप है कि अस्पताल में एनआईसीयू की सुविधा नहीं होने से सांस लेने में दिक्कत के चलते नवजात बच्ची की कुछ देर बाद ही मौत हो गई। ऑपरेशन के बाद खुशबू की भी हालत बिगड़ने लगी, लेकिन उनके कहने के बावजूद अस्पताल प्रशासन ने खुशबू को रेफर नहीं किया। आशीष का आरोप है कि हालत गंभीर होने पर वह मंगलवार रात निजी एंबुलेंस से पत्नी को फाफामऊ स्थित एक हॉस्पिटल ले गया, जहां चिकित्सकों ने ऑपरेशन के दौरान गंभीर लापरवाही की आशंका जताई। इलाज के दौरान बुधवार भोर में खुशबू की भी मौत हो गई। एसीपी सोरांव श्यामजीत प्रमिला सिंह ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया गया है। तहरीर मिली है, विधिक कार्रवाई की जा रही है।