गोवंश आश्रय स्थल में कई गोवंश मृत और बीमार मिलने से हड़कंप गोवंश आश्रय स्थल में कई गोवंश मृत और बीमार मिलने से हड़कंप गोवंश आश्रय स्थल में कई गोवंश मृ

कुंवरगांव। क्षेत्र के गांव बादल स्थित गोवंश आश्रय स्थल में अव्यवस्थाओं और लापरवाही का मामला सामने आया है। गोशाला की बदतर हालत देखकर गांव वाली ने हंगामा किया। ग्रामीणों ने पशु प्रेमी को सूचना दी। सूचना पर पशु प्रेमी विकेंद्र शर्मा मौके पर पहुंचे और उच्चाधिकारियों को अवगत कराया। शिकायत पर बीडीओ सालारपुर नितिन कुमार, एडीओ पंचायत शिवकुमार, पशु चिकित्सक संजीव भुईयार मौके पर पहुंचे और उन्होने गांव वालो को हंगामा करते देख पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझा बुझाकर स्थिति नियंत्रण की। उसके बाद अधिकारियों आश्रय स्थल का औचक निरीक्षण किया।

निरीक्षण की स्थिति निरीक्षण के दौरान कई गोवंश मृत अवस्था में मिले, जबकि कई बीमार हालत में पाए गए। आश्रय स्थल में एक फीट से अधिक कीचड़ जमा होने से पूरा परिसर दलदल में तब्दील मिला। पेयजल व्यवस्था पूरी तरह बंद मिली। कई महीनो से सबमर्सिबल खराब पड़ा था। कीचड़ के कारण गोवंश को चलने-फिरने में भी परेशानी हो रही थी। आश्रय स्थल में अधिकांश गोवंश के कानों में ईयर टैग भी नहीं मिले। इससे गोवंश की वास्तविक संख्या और उनके रखरखाव को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसे में गोवंशों के भरण-पोषण के लिए मिलने वाली धनराशि के उपयोग को लेकर भी संदेह है। अधिकारियों ने इसकी जांच की बात कही है।

एनजीओ को नोटिस गोवंश आश्रय स्थल का संचालन दानवीर जनकल्याण समिति की ओर से किया जा रहा है। निरीक्षण में मिली अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए बीडीओ नितिन कुमार ने एनजीओ के ब्लैकलिस्ट करने की संस्तुति की है।

अन्य आश्रय स्थलों की स्थिति बीडीओ की ओर से उच्चाधिकारियों को भेजी गई रिपोर्ट में रफियाबाद, सिकरोड़ी और रसूलपुर पुठी में एनजीओ द्वारा संचालित अन्य गोवंश आश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में इन आश्रय स्थलों पर भी कमोवेश ऐसी ही स्थिति पाए जाने का उल्लेख किया गया है.