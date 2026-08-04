लाई डिटेक्टर टेस्ट की मांग पर सीबीआई से मांगा जवाब
नई दिल्ली, विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नीट-यूजी पेपर लीक मामले में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी पर सीबीआई से जवाब मांगा है। अदालत ने कहा कि आरोपियों के लाइ डिटेक्टर और ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराने की विशेष अनुमति पर पहले विचार किया जाएगा। अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी।
-दो आरोपियों की जमानत अर्जी पर भी होगी सुनवाई
नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। नीट-यूजी पेपर लीक मामले की सुनवाई कर रही राउज एवेन्यू स्थित विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तीन आरोपियों की अर्जी पर सीबीआई से जवाब मांगा है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ए.पी. सिंह ने आरोपी मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल और विकास बिवाल के लिए लाइ डिटेक्टर और ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराने की अनुमति मांगते हुए अर्जी दाखिल की।
अगली सुनवाई की तारीख
विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता की अदालत ने सीबीआई को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने अधिवक्ता से यह भी कहा कि ऐसी अर्जी दाखिल करने का उन्हें कोई विशेष अधिकार नहीं है और पहले इसकी स्वीकार्यता पर विचार किया जाएगा। आरोपियों ने अदालत में आवेदन देकर कहा कि वे बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से यह टेस्ट कराना चाहते हैं, ताकि अपनी साफ नीयत साबित कर सकें और जांच एजेंसी को निष्पक्ष व पारदर्शी जांच में मदद मिल सके।
अगली कार्रवाई की योजना
छह अगस्त को होगी अगली सुनवाई
अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह चार्जशीट की जांच प्रक्रिया बुधवार शाम तक पूरी करे और छह अगस्त तक सभी आरोपियों को इसकी प्रति उपलब्ध कराए। फिलहाल इस मामले में दायर चार्जशीट पर अदालत का संज्ञान लंबित है। अदालत ने आरोपी दिनेश और विकास की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई भी छह अगस्त तक स्थगित कर दी है।
विशेष न्यायाधीश का बदलाव
विशेष जज अजय को दोबारा सौंपी सुनवाई
मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत में भी बदलाव देखने को मिला। विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता को दोबारा इस मामले की सुनवाई सौंपी गई है। उन्होंने विशेष न्यायाधीश अनु ग्रोवर बलिगा की जगह ली है, जिन्हें एक अगस्त की दिल्ली हाईकोर्ट की अधिसूचना के बाद एनआईए की विशेष अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया है। गौरतलब है कि 29 जुलाई को अदालत ने कहा था कि चार्जशीट के साथ दाखिल दस्तावेजों, गवाहों की सूची और जब्त सामग्री की सूची पूरी तरह संलग्न नहीं है। इस पर सीबीआई ने बताया था कि चार्जशीट और उससे जुड़े दस्तावेज करीब 20 हजार पन्नों के हैं, जिन्हें स्कैन किया जा रहा है, इसलिए समय की आवश्यकता है ताकि सभी 13 आरोपियों को इसकी प्रति दी जा सके। तब तीन अगस्त की तारीख तय की थी, जिसे बढ़ाकर छह अगस्त कर दिया गया है.
अवधारणाएँ
लेखक के बारे मेंNikhil Pathak
शॉर्ट बायो: निखिल पाठक एक प्रतिबद्ध और तथ्यपरक पत्रकार हैं, जिन्हें प्रिंट मीडिया में 6.5 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ में कार्यालय संवाददाता के रूप में कोर्ट, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और स्पोर्ट्स बीट कवर कर रहे हैं। उनकी रिपोर्टिंग का फोकस न्याय, जवाबदेही और जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर रहता है।
परिचय
निखिल पाठक नई दिल्ली में आधारित एक सक्रिय पत्रकार हैं, जो न्यायपालिका, पर्यावरणीय नियमन और खेल जगत से जुड़े विषयों पर गहन और संतुलित रिपोर्टिंग करते हैं। उन्होंने 1984 सिख विरोधी दंगा मामलों के कोर्ट ट्रायल व सजा पर फैसले, जमीन के बदले नौकरी घोटाला, आईआरसीटीसी घोटाला और अदालतों के आंकड़ों पर आधारित कई प्रमुख खबरों की कवरेज की है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में प्रदूषण, भूजल दोहन, जलाशयों के संरक्षण और पर्यावरणीय जवाबदेही से जुड़े मामलों पर भी उनकी विस्तृत रिपोर्टिंग रही है।
करियर का सफर
निखिल पाठक ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2019 में अमर उजाला के साथ की। अमर उजाला की चंडीगढ़ यूनिट में वह डेस्क पर कार्यरत थे, जहां उन्होंने खबरों के संपादन, पेज मेकिंग और डेस्क से जुड़े अन्य कार्यों की गहन समझ विकसित की। इसके बाद वर्ष 2022 में उन्होंने दैनिक जागरण में बतौर संवाददाता कार्यभार संभाला। दैनिक जागरण के पूर्वी दिल्ली कार्यालय में रहते हुए उन्होंने डीडीए, स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी, आरडब्ल्यूए और धर्म-कर्म जैसी बीटों पर काम किया। इस दौरान उन्होंने जमीनी मुद्दों, नागरिक सुविधाओं और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़े कई रोचक और प्रभावी समाचार लिखे।फरवरी 2025 में उन्होंने ‘हिन्दुस्तान’ जॉइन किया। एचटी मीडिया के साथ उनका एक वर्ष का अनुभव है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
निखिल ने एमए (जर्नलिज्म) तथा बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (बीजेएमसी) की पढ़ाई की है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि और फील्ड अनुभव का संयोजन उन्हें कानूनी, पर्यावरणीय और खेल विषयों को तथ्यात्मक व सरल भाषा में प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
रिपोर्टिंग विजन
निखिल का मानना है कि कोर्ट और एनजीटी से जुड़े फैसले केवल कानूनी दस्तावेज नहीं होते, बल्कि वे सीधे समाज, शासन और आम नागरिकों के जीवन को प्रभावित करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी और पर्यावरणीय मुद्दों को पाठकों के लिए सरल, सटीक और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत करना है।
विशेषज्ञता
कोर्ट रिपोर्टिंग (ट्रायल, सजा, महत्वपूर्ण आदेश)
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी)— प्रदूषण, भूजल दोहन, जलाशय संरक्षण
आंकड़ों पर आधारित न्यायिक रिपोर्टिंग
स्पोर्ट्स कवरेज
व्यक्तिगत रुचियां
संगीत, लेखन और बैडमिंटन