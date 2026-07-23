नीट मामले के आरोपी ने जमानत अर्जी वापस ली
दो आरोपियों की जमानत पर 27 तक टली सुनवाई नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। नीट-यूजी परीक्षा
नीट-यूजी परीक्षा लीक मामले में आरोपी और लातूर स्थित कोचिंग के संचालक शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर ने राउज एवेन्यू कोर्ट से अपनी जमानत याचिका वापस ले ली। इसके बाद विशेष जज अजय गुप्ता की अदालत ने वापस ली गई अर्जी खारिज भी कर दी। वहीं, आरोपी दिनेश बिवाल और विकास बिवाल की जमानत याचिका पर कोर्ट ने 27 तक सुनवाई टाल दी है। सुनवाई के दौरान आरोपी शिवराज के वकील ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल फिलहाल अपनी जमानत अर्जी पर बहस नहीं करना चाहते और भविष्य में नई अर्जी दाखिल करने की स्वतंत्रता चाहते हैं। इस पर अदालत ने अर्जी खारिज करते हुए इसे वापस लिया हुआ माना।
सीबीआई के अनुसार, मोटेगांवकर परीक्षा लीक मामले की साजिश में सक्रिय रूप से शामिल था। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि उसने कथित तौर पर पेपर हासिल करने के लिए प्रह्लाद कुलकर्णी को पांच लाख रुपये दिए थे, जो एनटीए द्वारा नियुक्त केमिस्ट्री पेपर सेटर था।
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