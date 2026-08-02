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नीट यूजी : पहले राउंड की काउंसिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन 5 से

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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नीट यूजी के पहले राउंड की काउंसिलिंग के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 5 अगस्त से शुरू होगी। च्वाइस फिलिंग 6 से 13 अगस्त तक चलेगा, और परिणाम 17 अगस्त को जारी होगा। दूसरे और तीसरे राउंड के लिए भी काउंसिलिंग की तारीखें निर्धारित की गई हैं। मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी ने यह शेड्यूल जारी किया है।

नीट यूजी : पहले राउंड की काउंसिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन 5 से

रांची, वरीय संवाददाता। नीट यूजी के पहले राउंड की काउंसिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 5 अगस्त से शुरू होगी। पहले राउंड के लिए 12 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन और शुल्क भुगतान किया जा सकेगा। अभ्यर्थी च्वाइस फिलिंग 6 से 13 अगस्त तक कर सकेंगे। सीट आवंटन की प्रक्रिया 13 से 16 अगस्त तक चलेगी और परिणाम 17 अगस्त को जारी होगा। चयनित अभ्यर्थियों को 18 से 22 अगस्त तक रिपोर्ट करनी होगी। मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी (एमसीसी) ने यह शेड्यूल जारी किया है। शेड्यूल के अनुसार, दूसरे राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन 25 से 29 अगस्त तक किया जा सकेगा। च्वाइस फिलिंग 25 से 30 अगस्त तक होगा, जबकि सीट आवंटन का परिणाम 2 सितंबर को जारी तीसरे राउंड की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 11 से 15 सितंबर तक चलेगी।

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च्वाइस फिलिंग 11 सितंबर से 16 सितंबर तक कर सकेंगे। सी अलॉटमेंट रिजल्ट 18 सितंबर को जारी होगा। ऑल इंडिया कोटा के साथ राज्य कोटा के 85 प्रतिशत सीटों पर भी नामांकन के लिए पहले राउंड की काउंसिलिंग 13 अगस्त से 22 अगस्त तक होगी। दूसरे चरण की काउंसिलिंग 31 अगस्त से 8 सितंबर, तीसरे चरण की काउंसिलिंग 16 सितंबर से 26 सितंबर तथा स्ट्रे वैकेंसी राउंड 3 अक्टूबर से 5 अक्तूबर तक आयोजित की जाएगी।

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