नीट यूजी : पहले राउंड की काउंसिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन 5 से

रांची, वरीय संवाददाता। नीट यूजी के पहले राउंड की काउंसिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 5 अगस्त से शुरू होगी। पहले राउंड के लिए 12 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन और शुल्क भुगतान किया जा सकेगा। अभ्यर्थी च्वाइस फिलिंग 6 से 13 अगस्त तक कर सकेंगे। सीट आवंटन की प्रक्रिया 13 से 16 अगस्त तक चलेगी और परिणाम 17 अगस्त को जारी होगा। चयनित अभ्यर्थियों को 18 से 22 अगस्त तक रिपोर्ट करनी होगी। मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी (एमसीसी) ने यह शेड्यूल जारी किया है। शेड्यूल के अनुसार, दूसरे राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन 25 से 29 अगस्त तक किया जा सकेगा। च्वाइस फिलिंग 25 से 30 अगस्त तक होगा, जबकि सीट आवंटन का परिणाम 2 सितंबर को जारी तीसरे राउंड की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 11 से 15 सितंबर तक चलेगी।