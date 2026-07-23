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राज्यसभा : नीट मुद्दे पर पक्ष-विपक्ष के तेवर तल्ख

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नीट पेपर लीक मामले पर राज्यसभा में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तकरार बढ़ गई है। विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है, जबकि सरकार बिना शर्त चर्चा के लिए तैयार है। कार्यवाही चौथे दिन भी बाधित रही। विपक्ष ने कहा कि चर्चा शुरू होने से पहले मंत्री को इस्तीफा देना होगा।

राज्यसभा : नीट मुद्दे पर पक्ष-विपक्ष के तेवर तल्ख

नीट पेपर लीक मामले पर राज्यसभा में गुरुवार को सत्तापक्ष और विपक्ष में तकरार बढ़ती दिखी। दोनों तरफ से कोई नरमी का संकेत नहीं मिला। विपक्ष केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के अलावा तय नियम के तहत चर्चा की मांग पर अड़ा है। जबकि सरकार का कहना है कि बिना किसी शर्त के चर्चा होना चाहिए। दोनों तरफ की तल्खी की वजह से कार्यवाही लगातार चौथे दिन बाधित रही। तीन बार के स्थगन के बाद बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सरकार ने कहा है कि वह गतिरोध तोड़ने के लिए शुक्रवार को विपक्ष से संपर्क साधने का प्रयास करेगी। दिन में तीन बार स्थगित होने के बाद अपराह्न तीन बजे सदन की कार्यवाही जब दोबारा शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे को बोलने की अनुमति दी। खरगे ने आक्रामक अंदाज में कुछ शायरी का प्रयोग किया और कहा कि विपक्ष देशहित में हर चुनौती का सामना करेगा।

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विपक्ष की प्रतिक्रिया

उनका इतना कहना था कि संसदीय कार्यमंत्री विरोध दर्ज कराने खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि विपक्ष चर्चा में शर्त थोपना चाहता है। उपसभापति ने खरगे को आगे बोलने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता को केवल गतिरोध समाप्त करने और नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा शुरू कराने के उद्देश्य से बोलने का अवसर दिया गया था, जिसके लिए सरकार पहले ही सहमति जता चुकी है।

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सरकार का बयान

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष केवल विरोध प्रदर्शन करना चाहता है। इसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।

कार्यवाही में बाधा

इससे पहले, सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दो बजे कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर भी गतिरोध जारी रहा और सदन को तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

विपक्ष की मांग

रिजिजू ने कहा कि सरकार आज ही नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को बहस के लिए कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए। इस पर खरगे ने कहा कि इस विषय पर चर्चा शुरू होने से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना होगा। सत्ता पक्ष ने इस पर कड़ा विरोध जताया। दोनों पक्षों की नारेबाजी जारी रहने पर सभापति सी. पी. राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक दोबारा शुरू होने पर भी विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा रहा, जिसके कारण सदन को दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा।

छात्रों की स्थिति

खरगे ने कहा कि पुलिस के कथित लाठीचार्ज के कारण कई छात्र अस्पताल में भर्ती हैं और उनके अभिभावक बेहद परेशान हैं। उन्होंने कहा, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक चर्चा शुरू नहीं होगी। इस पर सदन के नेता जे. पी. नड्डा ने विपक्ष के रवैये को बेहद गैर-जिम्मेदाराना करार दिया।

प्रश्नोत्तरी

राज्यसभा में नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा कब शुरू हुई?
राज्यसभा में नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा गुरुवार को शुरू हुई।
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