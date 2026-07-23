नीट पर चर्चा के लिए सरकार बुला सकती है सर्वदलीय बैठक
नीट पेपर लीक और छात्र आंदोलन के बीच केंद्र सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार, विपक्षी दलों से संपर्क किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सीजेपी नेताओं से बातचीत के लिए वे तैयार हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा गया है।
नीट पेपर लीक और छात्र आंदोलन के बीच केंद्र सरकार जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुला सकती है। सूत्रों के अनुसार, सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए विपक्षी दलों से संपर्क कर रही है और उनसे अपील की है कि वे शिक्षा मंत्री के इस्तीफे जैसी पूर्व शर्त रखे बिना बहस में शामिल हों। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेताओं से बातचीत के लिए तैयार है। वे मेरे सरकारी आवास या कार्यालय में आ सकते हैं।वहीं, सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को गैर-समझौतावादी बताते हुए कहा कि जब तक यह मांग पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा।
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