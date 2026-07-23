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आक्रोश और अवरोध का गुरुवार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नई दिल्ली, हिन्दुस्तान ब्यूरो। नीट पेपर लीक मुद्दे को लेकर संसद से सड़क तक घमासान और तेज हो गया। जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए धरना दिया। सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है। स्पीकर बिरला से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने गांधी स्मृति पर छात्रों को याद किया।

आक्रोश और अवरोध का गुरुवार

नई दिल्ली, हिन्दुस्तान ब्यूरो। नीट पेपर लीक मुद्दे को लेकर संसद से सड़क तक घमासान और तेज हो गया। गुरुवार का दिन राजधानी दिल्ली में भारी आक्रोश, नारों और संसदीय अवरोध के नाम रहा। एक तरफ जहां जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर डटी रही, वहीं दूसरी ओर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के कड़े तेवरों के चलते कार्यवाही लगातार चौथे दिन भी ठप रही।

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विपक्ष और सरकार के बीच टकराव

वहीं, संसद भवन परिसर में इंडिया गठबंधन और एनडीए के सांसद एक-दूसरे का विरोध करते हुए आमने-सामने आ गए। सरकार जहां बिना किसी शर्त के चर्चा की बात कहती रही, वहीं विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया, सीजेपी बोली-जंतर-मंतर आएं: इस बीच, केंद्र और सीजेपी के बीच बातचीत को लेकर नई खींचतान शुरू हो गई। सरकार ने दावा किया कि उसने कॉकरोच जनता पार्टी को वार्ता के लिए चार बार आमंत्रित किया। इसके जवाब में सीजेपी ने साफ कर दिया कि यदि बातचीत करनी है तो सरकार को जंतर-मंतर पर ही आना होगा। बातचीत के इस गतिरोध के बीच सीजेपी ने दो टूक कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक धरना जारी रहेगा। इसके बाद सीजेपी ने शुक्रवार को देशभर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया।

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राहुल गांधी का गांधी स्मृति दौरा

शाम में गांधी स्मृति पहुंचे राहुल गांधी: शाम में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के सांसद गांधी स्मृति पहुंच गए। इससे दिल्ली का सियासी पारा और गरमा गया। राहुल का कहना था, वे यहां उन छात्रों को याद करने आए हैं, जिन्हें देश ने खोया है।

भेंटवार्ता और हंगामे का सिलसिला

शाह और विपक्षी नेता बिरला से मिले: लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के हंगामे के बाद स्थगित होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय और महुआ मोइत्रा सहित विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं ने भी अध्यक्ष बिरला से भेंट की।

सामान्य प्रश्न

नीट पेपर लीक मुद्दे के खिलाफ कौन सा दल प्रदर्शन कर रहा है?
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) नीट पेपर लीक मुद्दे के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है।
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