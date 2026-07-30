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मेडिकल परीक्षा के दौरान व्हाट्स ऐप पर साझा हुआ प्रश्नपत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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देशभर में नीट पेपर लीक के खिलाफ आक्रोश के बीच ओडिशा की चिकित्सा पीजी प्रवेश परीक्षा का प्रश्नपत्र परीक्षा के दौरान सोशल मीडिया पर साझा किया गया। यह मामला भुवनेश्वर के एक छात्र के पास प्रश्नपत्र की तस्वीरें मिलने के बाद सामने आया। जांच जारी है कि तस्वीरें कैसे और किस उपकरण से ली गईं।

मेडिकल परीक्षा के दौरान व्हाट्स ऐप पर साझा हुआ प्रश्नपत्र

देशभर में नीट पेपर लीक को लेकर आक्रोश के बीच ओडिशा की मेडिकल पीजी प्रवेश परीक्षा का प्रश्नपत्र परीक्षा के दौरान सोशल मीडिया पर कथित तौर पर साझा किए जाने का मामला सामने आया। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि 27 जुलाई को 2023-26 बैच के एमएस/एमडी पाठ्यक्रम के जनरल सर्जरी विषय के दूसरे प्रश्नपत्र की तस्वीरें कुछ स्नातकोत्तर (पीजी) छात्रों द्वारा बनाए गए व्हाट्स ऐप समूहों में कथित तौर पर साझा की गईं। यह भी आरोप है कि परीक्षा के दौरान कुछ मोबाइल नंबर से प्रश्नों के उत्तर भी भेजे गए।

छात्र से प्रश्नपत्र की तस्वीरें मिलने पर मामला खुला

यह मामला उस वक्त सामने आया जब भुवनेश्वर के एक निजी मेडिकल कॉलेज के एक छात्र के पास प्रश्नपत्र की तस्वीरें मिलीं। छात्र ने इसकी जानकारी अधिकारियों को दी और बताया कि उसे ये तस्वीरें ब्रह्मपुर स्थित एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के एक छात्र द्वारा बनाए गए व्हाट्स ऐप समूह से मिली थीं।

परीक्षा तक उपकरण कैसे पहुंचा, जांच जारी

एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के डीन-सह-प्राचार्य हरेकृष्ण दलई ने कहा कि इसे प्रश्नपत्र लीक नहीं कहा जा सकता। यदि प्रश्नपत्र परीक्षा शुरू होने से पहले बाहर आकर छात्रों तक पहुंच जाता, तब इसे पेपर लीक माना जाता। लेकिन इस मामले में प्रश्नपत्र परीक्षा कक्ष के भीतर से बाहर आया। परीक्षा कक्ष में नियमित जांच और मोबाइल फोन पर प्रतिबंध के बावजूद इस तरह की घटना सामने आने से हम हैरान हैं। आंतरिक जांच जारी है कि तस्वीरें किस उपकरण से ली गईं और वह उपकरण परीक्षा कक्ष तक कैसे पहुंचा। मेडिकल पीजी परीक्षाओं के थ्योरी पेपर 21 जुलाई से शुरू हुए। इस परीक्षा के दो और पेपर एक और पांच अगस्त को होने हैं। एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कुल 154 छात्र इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह मामला कब सामने आया?
यह मामला उस वक्त सामने आया जब भुवनेश्वर के एक निजी मेडिकल कॉलेज के एक छात्र के पास प्रश्नपत्र की तस्वीरें मिलीं।
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