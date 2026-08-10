लाई डिटेक्टर टेस्ट की मांग वाली याचिका खारिज
नई दिल्ली, राउज एवेन्यू कोर्ट ने नीट-यूजी पेपर लीक मामले में तीन आरोपियों की पॉलीग्राफ और अन्य टेस्ट की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दाखिल आरोपपत्र पर संज्ञान लेने का आदेश 12 अगस्त तक के लिए टाल दिया। सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी गई।
नीट पेपर लीक प्रकरण -आरोपपत्र पर संज्ञान को लेकर 12 को फैसला सुनाएगा कोर्ट
नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को नीट-यूजी पेपर लीक मामले में तीन आरोपियों की पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग और लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता ने आरोपी मांगीलाल बिवाल, विकास बिवाल और दिनेश बिवाल की अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि यह आवेदन विचार योग्य नहीं है।
कोर्ट में सुनवाई
आरोपियों की ओर से अधिवक्ता ए.पी. सिंह ने दलील दी थी कि इन परीक्षणों से निष्पक्ष और पारदर्शी जांच में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच और सुनवाई संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आरोपियों का अधिकार है। वहीं, सीबीआई ने इस अर्जी का कड़ा विरोध किया। विशेष लोक अभियोजक वीके पाठक ने कहा कि यह आवेदन सुनवाई योग्य नहीं है और आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए। आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और साक्ष्य नष्ट करने जैसे आरोप भारतीय न्याय संहिता के तहत लगाए गए हैं।
अदालत का फैसला
अदालत कल सुनाएगी फैसला
इस बीच, अदालत ने सीबीआई द्वारा दाखिल आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के आदेश को 12 अगस्त तक के लिए टाल दिया है। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड बहुत बड़ा होने के कारण ऑर्डर पूरा नहीं किया जा सका। साथ ही सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत भी 12 अगस्त तक बढ़ा दी गई। आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। सीबीआई ने इस मामले में करीब 20 हजार पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया है, जिसमें 13 आरोपियों को नामजद किया गया है। एजेंसी ने 360 गवाह, 422 दस्तावेज और 43 भौतिक साक्ष्यों का उल्लेख किया है.
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंNikhil Pathak
शॉर्ट बायो: निखिल पाठक एक प्रतिबद्ध और तथ्यपरक पत्रकार हैं, जिन्हें प्रिंट मीडिया में 6.5 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ में कार्यालय संवाददाता के रूप में कोर्ट, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और स्पोर्ट्स बीट कवर कर रहे हैं। उनकी रिपोर्टिंग का फोकस न्याय, जवाबदेही और जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर रहता है।
परिचय
निखिल पाठक नई दिल्ली में आधारित एक सक्रिय पत्रकार हैं, जो न्यायपालिका, पर्यावरणीय नियमन और खेल जगत से जुड़े विषयों पर गहन और संतुलित रिपोर्टिंग करते हैं। उन्होंने 1984 सिख विरोधी दंगा मामलों के कोर्ट ट्रायल व सजा पर फैसले, जमीन के बदले नौकरी घोटाला, आईआरसीटीसी घोटाला और अदालतों के आंकड़ों पर आधारित कई प्रमुख खबरों की कवरेज की है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में प्रदूषण, भूजल दोहन, जलाशयों के संरक्षण और पर्यावरणीय जवाबदेही से जुड़े मामलों पर भी उनकी विस्तृत रिपोर्टिंग रही है।
करियर का सफर
निखिल पाठक ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2019 में अमर उजाला के साथ की। अमर उजाला की चंडीगढ़ यूनिट में वह डेस्क पर कार्यरत थे, जहां उन्होंने खबरों के संपादन, पेज मेकिंग और डेस्क से जुड़े अन्य कार्यों की गहन समझ विकसित की। इसके बाद वर्ष 2022 में उन्होंने दैनिक जागरण में बतौर संवाददाता कार्यभार संभाला। दैनिक जागरण के पूर्वी दिल्ली कार्यालय में रहते हुए उन्होंने डीडीए, स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी, आरडब्ल्यूए और धर्म-कर्म जैसी बीटों पर काम किया। इस दौरान उन्होंने जमीनी मुद्दों, नागरिक सुविधाओं और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़े कई रोचक और प्रभावी समाचार लिखे।फरवरी 2025 में उन्होंने ‘हिन्दुस्तान’ जॉइन किया। एचटी मीडिया के साथ उनका एक वर्ष का अनुभव है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
निखिल ने एमए (जर्नलिज्म) तथा बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (बीजेएमसी) की पढ़ाई की है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि और फील्ड अनुभव का संयोजन उन्हें कानूनी, पर्यावरणीय और खेल विषयों को तथ्यात्मक व सरल भाषा में प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
रिपोर्टिंग विजन
निखिल का मानना है कि कोर्ट और एनजीटी से जुड़े फैसले केवल कानूनी दस्तावेज नहीं होते, बल्कि वे सीधे समाज, शासन और आम नागरिकों के जीवन को प्रभावित करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी और पर्यावरणीय मुद्दों को पाठकों के लिए सरल, सटीक और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत करना है।
विशेषज्ञता
कोर्ट रिपोर्टिंग (ट्रायल, सजा, महत्वपूर्ण आदेश)
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी)— प्रदूषण, भूजल दोहन, जलाशय संरक्षण
आंकड़ों पर आधारित न्यायिक रिपोर्टिंग
स्पोर्ट्स कवरेज
व्यक्तिगत रुचियां
संगीत, लेखन और बैडमिंटन