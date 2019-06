NEET 2019 Result: नंबर एक रैंक लाकर देश में परचम लहराने वाले नलिन खंडेलवाल ने बताया सक्सेस मंत्र

NEET Result 2019: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (NEET Result 2019) के नतीजे आज जारी कर दिए हैं. नीट के परिणाम में जयपुर के नलिन खंडेलवाल ने बाजी मारी है। नलिन खांडेवाल ने ऑल इंडिया स्तर पर नंबर एक रैंक हासिल की है। उन्होंने अपनी सफलता को लेकर खुशी जाहिर की है।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, पूरे देश में नीट की परीक्षा में टॉप करने वाले नलिन खंडेलवाल ने कहा कि मैं पहला रैंक हासिल कर काफी खुश हूं। मैं रोज आठ घंटे पढ़ाई करता था. मैं अपने शिक्षकों को धन्यवाद देना चाहता हूं।

बता दें कि इस परीक्षा में टॉप टेन में ज्यादातर लड़कों ने बाजी मारी है, टॉप 10 में सिर्फ एक लड़की शामिल है. इस तरह से नीट परीक्षा में लड़कियों में जिसने टॉप किया है, उसका ना है माधुरी रेड्डी. माधुरी ने इस परीक्षा में 695 अंक हासिल कर लड़कियों में टॉप का तमगा हासिल किया है. माधुरी तेलंगाना राज्य की रहने वाली हैं। माधुरी ने ऑल इंडिया रैंकिंग में सातवीं रैंक हासिल की है।

Jaipur's Nalin Khandelwal has secured All India Rank 1 in NEET exam, says, 'I am very happy at securing first rank. I used to study for eight hours everyday. I would like to thank my teachers." #Rajasthan pic.twitter.com/0bCGh2Kwg2