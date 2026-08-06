तिब्बती शरणार्थियों की वैश्विक आवाज बना ‘गेशे जम्पा’

वाराणसी, संवाददाता। साहित्यकार नीरजा माधव के हिंदी उपन्यास ‘गेशे जम्पा’ का मलयाली अनुवाद उसके प्रति आकर्षण का प्रमाण है। अब तक उनकी लगभग 50 कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। ‘गेशे जम्पा, ‘देनपा : तिब्बत की डायरी’ और ‘फ्री तिब्बत’ सांस्कृतिक और राजनीतिक त्रासदी पर आधारित कृतियां हैं। ‘गेशे जम्पा’ के मलयाली अनुवाद पर बुधवार को नीरजा माधव के सारनाथ स्थित आवास पर गोष्ठी में डॉ. इंदीवर ने ये विचार व्यक्त किए। डॉ. इंदीवर ने कहा कि नीरजा माधव का पहला उपन्यास ‘यमदीप’ थर्ड जेंडर विमर्श पर विशिष्ट लेखन माना जाता है। वरिष्ठ नवगीतकार हिमांशु उपाध्याय ने कहा कि ‘गेशे जम्पा’ का मलयाली अनुवाद कर केरल की डॉ. सिमी एस. कुरूप ने तिब्बती शरणार्थियों की आवाज दूसरी भाषाओं के जरिये वैश्विक धरातल पर पहुंचाने का प्रशंसनीय कार्य किया।