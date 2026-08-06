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तिब्बती शरणार्थियों की वैश्विक आवाज बना ‘गेशे जम्पा’

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी में हुई गोष्ठी में साहित्यकार नीरजा माधव की हिंदी उपन्यास ‘गेशे जम्पा’ के मलयाली अनुवाद की सराहना की गई। डॉ. इंदीवर ने उपन्यास की विशेषता बताई, वहीं डॉ. सिमी एस. कुरूप के कार्य को वैश्विक मंच पर तिब्बती शरणार्थियों की आवाज़ पहुंचाने के लिए सराहा गया। नीरजा माधव ने उपन्यास के सामाजिक संदेश पर प्रकाश डाला।

तिब्बती शरणार्थियों की वैश्विक आवाज बना ‘गेशे जम्पा’

वाराणसी, संवाददाता। साहित्यकार नीरजा माधव के हिंदी उपन्यास ‘गेशे जम्पा’ का मलयाली अनुवाद उसके प्रति आकर्षण का प्रमाण है। अब तक उनकी लगभग 50 कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। ‘गेशे जम्पा, ‘देनपा : तिब्बत की डायरी’ और ‘फ्री तिब्बत’ सांस्कृतिक और राजनीतिक त्रासदी पर आधारित कृतियां हैं। ‘गेशे जम्पा’ के मलयाली अनुवाद पर बुधवार को नीरजा माधव के सारनाथ स्थित आवास पर गोष्ठी में डॉ. इंदीवर ने ये विचार व्यक्त किए। डॉ. इंदीवर ने कहा कि नीरजा माधव का पहला उपन्यास ‘यमदीप’ थर्ड जेंडर विमर्श पर विशिष्ट लेखन माना जाता है। वरिष्ठ नवगीतकार हिमांशु उपाध्याय ने कहा कि ‘गेशे जम्पा’ का मलयाली अनुवाद कर केरल की डॉ. सिमी एस. कुरूप ने तिब्बती शरणार्थियों की आवाज दूसरी भाषाओं के जरिये वैश्विक धरातल पर पहुंचाने का प्रशंसनीय कार्य किया।

डॉ.बेनी माधव ने कहा कि डॉ. सिमी का काम केरल के लिए किसी उपहार से कम नहीं है। अंत में नीरजा माधव ने उपन्यास के कथ्य और अहिंसक देश के मानवाधिकारों पर भारत की संवेदना का मोहर लगना बताया। प्रो. वंदना मिश्र, कवींद्र नारायण, डॉ. पद्मनाभ त्रिवेदी, प्रो.सुरेंद्र प्रताप, तनु तिवारी, ऋषभ पांडेय, मनोज श्रीवास्तव, आनंदकंद चौबे, कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, सरिता श्रीवास्तव, बृजेश पांडेय रहे।

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