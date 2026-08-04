खेल : नीरज को लुसाने में पथिरागे से फिर मिलेगी चुनौती
डायमंड लीग नई दिल्ली, एजेंसी। पूर्व ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा को 21
डायमंड लीग नई दिल्ली, एजेंसी। पूर्व ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा को 21 अगस्त को लुसाने डायमंड लीग में फिर श्रीलंका के राष्ट्रमंडल खेलों के विजेता रूमेश पथिरागे की कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। स्टार भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों में सत्र के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 85.83 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे।
प्रतिभागी खिलाड़ी
इस टूर्नामेंट में ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों में भाग ले चुके पांच खिलाड़ी नजर आएंगे। नीरज और पथिरागे के अलावा लुसाने में ओलंपिक चैंपियन पाकिस्तान के अरशद नदीम, मौजूदा विश्व चैंपियन त्रिनिदाद और टोबैगो के केशोर्न वालकाट और पूर्व विश्व विजेता ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स भी दमखम दिखाएंगे। साथ ही टोक्यो ओलंपिक के रजत विजेता चेक गणराज्य के याकूब वालेश, जर्मनी के जूलियन वेबर, स्विट्जरलैंड के सिमोन वीलैंड और अमेरिका के कुर्टिस थॉम्पसन भी इसमें नजर आएंगे।
चोट से उबरने का मौका
आयोजकों ने कहा, पिछले चार ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप जीत चुके भाला फेंक के पांच सुपरस्टार इस डायमंड लीग में आकर्षण का केंद्र होंगे। पथिरागे ने राष्ट्रमंडल खेलों में 89.75 मीटर का थ्रो लगाकर पहला स्थान हासिल किया। उन्होंने जून में गोल्डन गाला पिएट्रो मेनिया में 92.62 मीटर का थ्रो लगाया था।
----------
सत्र का तीसरा टूर्नामेंट
चोपड़ा का यह मुकाबला
चोट से उबरने के बाद यह चोपड़ा का तीसरा टूर्नामेंट होगा। वह जून में दोहा डायमंड लीग में 85.69 मीटर के थ्रो के साथ चौथे स्थान पर रहे थे। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों में दूसरे स्थान पर रहे। नीरज के पास लुसाने में खिताबी सूखा खत्म करने का मौका होगा।
--------------------
पूर्व अनुभव
चोपड़ा लुसाने में चौथी बार भाग लेंगे। इससे पहले वह 2022 और 2023 में लगातार खिताब जीत चुके हैं। वहीं 2024 में वह उपविजेता रहे थे। मौजूदा सत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में नीरज छठे स्थान पर चल रहे हैं।
----------------------------
नंबर
-21 अगस्त को लुसाने डायमंड लीग में दस खिलाड़ी खिताब के लिए टकराएंगे
-6वें स्थान पर हैं नीरज मौजूदा सत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में
------------------------------------------------
सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी देश
92.62 मी. रूमेश पथिरागे श्रीलंका
87.59 मी. कुर्टिस थॉम्पसन इंग्लैंड
87.05 मी. रोहित यादव भारत
87.04 मी. जूलियन बेबर जर्मनी
86.38 मी. एंडरसन पीटर्स ग्रेनाडा
85.83 मी. नीरज चोपड़ा भारत
------------------------------------
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें