‘नीली झील’ ने मानवीय संवेदनाओं को बचाने का दिया संदेश
स्वराज महोत्सव में कैनवास फाउंडेशन और स्वराज विद्यापीठ द्वारा 'नीली झील' नाटक का मंचन किया गया। यह नाटक मानवता, दया, और करुणा के मूल्य पर जोर देता है। प्रख्यात साहित्यकार डॉ. धर्मवीर भारती की रचना पर आधारित इस नाटक का निर्देशन निखिलेश कुमार मौर्य ने किया। कलाकारों ने दर्शकों के बीच सराहना बटोरी।
स्वराज महोत्सव के अंतर्गत कैनवास फाउंडेशन व स्वराज विद्यापीठ की ओर से मंगलवार को विद्यापीठ के परिसर में नाटक ‘नीली झील’ का मंचन किया गया। प्रख्यात साहित्यकार डॉ. धर्मवीर भारती की मूल एकांकी पर आधारित नाट्य प्रस्तुति का रूपांतरण, परिकल्पना व निर्देशन निखिलेश कुमार मौर्य ने किया। प्रस्तुति के जरिए कलाकारों ने आधुनिक जीवन में बढ़ती भौतिकता, स्वार्थ और लालच के बीच मनुष्य के भीतर दया, करुणा, प्रेम व मानवीय संवेदनाओं को बचाए रखने का संदेश दिया। नाटक की कथा आम मनुष्य के आत्मिक पतन, आत्ममंथन व पुनरुत्थान को केंद्र में रखती दिखाई दी। मंचन के दौरान सौरभ सोनकर ने तांत्रिक, ऋषभ चंद्रा ने युवा आगंतुक, एजल ने पहला व्यक्ति व प्रियांशु शुक्ल ने दूसरे व्यक्ति की भूमिका का बखूबी निर्वहन किया, जिसे दर्शकों की खूब वाहवाही मिली।
संचालन राहुल चावला ने किया। वेशभूषा व रूप सज्जा डॉ. सुनीता कुमारी थापा की रही।
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