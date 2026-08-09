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एनई रेलवे मेंस कांग्रेस का पर्यवेक्षक संवाद कार्यक्रम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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अति आवश्यक इसे फोटो सहित प्रमुखता से लगा लें एनई रेलवे मेंस कांग्रेस इज्जतनगर की ओर से सुपरवाइजर संवर्ग के साथ सार्थक संवाद, समन्वय एवं संवर्ग की समस्

एनई रेलवे मेंस कांग्रेस का पर्यवेक्षक संवाद कार्यक्रम

एनई रेलवे मेंस कांग्रेस इज्जतनगर की ओर से सुपरवाइजर संवर्ग के साथ संवाद, समन्वय एवं संवर्ग की समस्याओं के समाधान को लेकर चर्चा की गई। साथ ही कर्मचारियों को महत्वपूर्ण योजनाओं से रूबरू कराया गया। इज्जतनगर कारखाना कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। देवेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित पर्यवेक्षक संवाद कार्यक्रम की शुरुआत आमंत्रित पर्यवेक्षकों का स्वागत करते हुए उपाध्यक्ष जयेन्द्र शेखर गुप्ता ने बताया कि संगठन ने मान्यता में आते ही कर्मचारी हितों में अभूतपूर्व कार्य किये हैं। जिसके तहत रिकॉर्ड संख्या में पदोन्नति, कर्मचारी कल्याण कोष से विकलांगों को स्कूटी, साइकिल एवं स्मार्ट फोन का वितरण आदि अनेक कार्य हुए।

संगठन अपनी अभूतपूर्व विजय में सुपरवाइजर्स की भूमिका और उनके समर्थन को स्वीकार कर उनका धन्यवाद ज्ञापित करता है। मंडल मंत्री रजनीश तिवारी ने पर्यवेक्षकों से उनकी समस्याओं और कार्यस्थल की चुनौतियों के संबंध में निःसंकोच बताने और उसके सम्यक निराकरण का आश्वासन दिया। आईआरटीएसए के मंडल सचिव पंकज कन्नौजिया ने रेल कर्मचारियों को मिलने वाली नाममात्र की बीमाराशि, एचआरएमएस पर ग्रीवांस मॉड्यूल को सक्रिय कराए जाने एवं साप्ताहिक बैठक में इसके नियमित निस्तारण का मुद्दा उठाया। संवाद में कई मुददों पर सार्थक चर्चा हुई। बैठक में दिनेश शर्मा, राजेन्द्र गुप्ता,अनिल शर्मा, कमल सिंह, रामानुज गुप्ता, सौरभ, सुहैल अली, दिलशाद, विजय तिवारी, अनुपम शर्मा, संजीव राणा, संजय कन्नौजिया, महताब आलम, दीपक बाजपेई, सूरज, अवधेश कुमार, प्रमोद यादव, दंत कन्हैया, मनोज यादव, अर्पित, राजेश दीक्षित, दिनेश यादव आदि उपस्थित रहे।

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